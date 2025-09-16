Ruben Wagensberg plega com a diputat d'ERC i tornarà a fer activisme pels drets humans

Baixa de renom al grup parlamentari d'ERC. Ruben Wagensberg ha comunicat que renuncia a l'acta de diputat a la cambra catalana, segons ha avançat RAC1 i ha pogut confirmar Nació a través de fonts parlamentàries del partit. Wagensberg, que va entrar al Parlament el 2018, ha explicat a la mesa que deixa la política institucional i tornarà a dedicar-se a l'activisme pels drets humans, espai on va fer-se conegut abans d'entrar a la cambra.
Wagensberg és un activista d'àmplia trajectòria i especialitzat en moviments migratoris i de refugiats. Va saltar a primera plana amb iniciatives com Casa nostra, Casa vostra i la creació de l'empresa solidària Top Manta. Va fer el salt a la política institucional a la llista d'ERC dels comicis del 2017, després del referèndum i l'aplicació de l'article 155. De 2021 a 2024 va ser secretari de la mesa del Parlament.
Més enllà del seu rol institucional, Wagensberg és conegut pel seu exili a Suïssa entre 2023 i 2024 per la causa de Tsunami Democràtic, el moviment originat després de la sentència contra els líders del procés independentista. El juliol de l'any passat va tornar a Catalunya un cop l'Audiència Nacional va arxivar el cas que també implicava l'aleshores secretària general d'ERC Marta Rovira, el periodista Jesús Rodríguez, l'activista Josep Campmajó o l'aleshores vicepresident d'Òmnium Oleguer Serra.
A nivell de partit, Wagensberg va donar suport a la candidatura de Nova Esquerra Nacional. De fet, va formar part de la llista que encapçalaven Xavier Godàs i Alba Camps com a candidat a secretari nacional d'aliances socials i antifeixisme. Malgrat haver expressat discrepàncies amb Oriol Junqueras, el president d'ERC li ha agraït la tasca feta: "Ha estat un honor comptar amb tu i seguirem batallant junt perquè l'esforç per la defensa dels drets humans no sigui en va", ha sentenciat.
Oriol López, el següent de la llista
El següent candidat a la llista d'ERC és el secretari general adjunt del partit, Oriol López, que anava de número 15 per Barcelona. Afí a Junqueras, el pas lògic és que López faci el salt al Parlament, tot i que fonts del partit encara no ho donen per tancat. López és regidor a Mollet del Vallès, va començar a militar a ERC l’any 2004, i va entrar al consistori com a regidor el 2009, essent escollit portaveu.
El 2021 va entrar a l'Executiva Nacional d'Esquerra com a secretari de Coordinació Municipal i Ciutats Grans. A la jornada electoral del 29è Congrés Nacional del partit, el novembre de 2022, va ser escollit secretari de Mobilització i Coordinació Municipal, posant més èmfasi en la mobilització dels càrrecs electes municipals. El febrer de 2023, al Consell Nacional de l'organització, va ser nomenat vicesecretari general de Coordinació Interna, en substitució de Lluís Salvadó, que passava a ser aleshores president del port de Barcelona.