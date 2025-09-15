Xina, Canadà i Jordània: el Govern i ERC acorden l'obertura de tres noves delegacions exteriors

El Govern de la Generalitat i Esquerra Republicana han acordat ampliar la xarxa de delegacions a l’exterior de les 21 actuals a 24. Així s'ha tancat en la reunió d'aquest dilluns al Parlament de Catalunya en què han participat el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i el portaveu adjunt d’Esquerra Republicana, Jordi Albert.
La iniciativa arriba en el marc del compliment de l’acord d’investidura entre ERC i el PSC, que incloïa la consolidació i l’ampliació de la xarxa de delegacions a l’exterior. Ara, les tres noves delegacions s'ubicaran a la Xina, al Canadà, que tindrà un responsable a càrrec de les relacions amb el Quebec, i a Jordània.
D’aquesta manera, es prioritzen zones del món amb un alt interès estratègic per a Catalunya. A més, el Govern i ERC s’han instat a seguir treballant en la millora de la governança de les delegacions a l’exterior, tal com es recollia també en un altre dels punts de l’acord.
Un nou model de gestió
L'ampliació de la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior s’emmarca en el Pla de consolidació de les delegacions del Govern a l’exterior, aprovat a finals de juliol, en què s’estableixen les bases d’un nou model de gestió per millorar el seu funcionament.
És en aquest sentit que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar la Xina al juliol per reforçar la presència catalana al continent asiàtic, estratègia que va començar amb el viatge al Japó del mes de maig. Aquestes visites formaven part d'un pla de reforç dels contactes amb el continent en un context en què trontollen les aliances amb els Estats Units per les polítiques de Donald Trump.
El pla també inclou la voluntat de reforçar la presència institucional catalana en països prioritaris en l’actual context internacional. En aquest sentit, amb l’ampliació acordada aquest dilluns, es reforça el paper de la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior, que ha de seguir enfortint la representativitat i la projecció econòmica de Catalunya al món.