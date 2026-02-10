La CUP també descarta la via Rufián: «És un projecte centrat a servir l'estat espanyol»

El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha descartat també la proposta de Gabriel Rufián. "Qualsevol proposta que no tingui l'independentisme com a punt central o que busqui diluir la proposta nacional i social per apuntalar l'Estat, no ens hi trobaran", ha afirmat en una entrevista a Els Matins. Sobre el projecte de Rufián, ha dit que no és un projecte "centrat en Catalunya" i per això "no és positiu" per al país. "És un projecte centrat a servir l'estat espanyol", ha indicat. En canvi, sí que ha vist amb bons ulls la proposta de Lluc Salellas, que és la mateixa que fan els cupaires. "Fem una proposta centrada i aterrada al nostre territori, independentista i d'esquerres real", ha explicat, i ha demanat una política que no passi per demanar "a algú altre que ens vingui a salvar".\r\n