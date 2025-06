L'Ajuntament d'Alacant demana declarar la ciutat com a zona castellanoparlant

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat aquest dijous una declaració institucional presentada per Vox amb el suport del Partit Popular en què es demana que s'elimini la ciutat de la zona de predomini lingüístic valencià i que s'inclogui en la de castellà. El consistori traslladarà ara la decisió a les Corts Valencianes per sol·licitar formalment la modificació de la Llei d'ús i ensenyament del valencià. Mentrestant, a l'exterior de l'edifici, una concentració impulsada per la Plataforma Alacant pel Valencià ha protestat en contra de la declaració. La presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, va enviar aquest dimecres una carta a l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, demanant-li que no donés suport a la proposta.