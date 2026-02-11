11 de febrer de 2026

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 19:42
Actualitzat el 11 de febrer de 2026 a les 19:46

Moment anecdòtic el que s'ha viscut aquest dimecres a la tarda al ple del Parlament. L'alerta a mòbils pel fort vent s'ha deixat sentir en plena intervenció de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en resposta a Junts sobre la crisi a Rodalies. Eren els últims minuts de la sessió d'aquest dimecres quan el so de l'ES-Alert s'ha sentit als dispositius dels diputats que estaven presents a la cambra. Paneque ha finalitzat la seva intervenció, marcada pel xoc amb la voluntat de Junts de "fer fora" Renfe de Catalunya, i ha demanat acabar el missatge amb una crida a la responsabilitat de la ciutadania per reduir els desplaçaments de cara a dijous. Cal recordar que, a causa de l'alerta vermella pel fort vent, el Govern ha suspès les classes a tot el país i ha demanat limitar els desplaçaments.

