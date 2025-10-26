L’ANC reivindica la «resistència d’Urquinaona» cinc anys després de la sentència del Procés

L’ANC ha reivindicat aquest diumenge l’esperit “de resistència” de les protestes postsentència del Procés, l’octubre del 2019, que van tenir la plaça d’Urquinaona com a símbol i epicentre. Des de la mateixa plaça barcelonina el president de l’entitat, Lluís Llach, ha dit als partits independentistes que “la República Catalana no és un record, és una tasca pendent”, i els ha instat a “reprendre el mandat” de l’1 d’octubre. Urquinaona ha estat el punt final de la Columna 27 d’Octubre, una marxa de militants independentistes de la Catalunya Nord que va sortir l’11 d’octubre de Salses (Catalunya del Nord) i que demà portarà fins a la porta del Parlament les seves reivindicacions, adreçades als partits independentistes.
L’Assemblea Nacional Catalana ha rebut aquest migdia a la plaça Urquinaona la marxa que va sortir de Salses el dia 11 d'octubre i que, després de 15 etapes recorrent Catalunya, ha arribat avui a Barcelona. El president de l’ANC, Lluís Llach, ha agraït als integrants de la columna de la Catalunya del Nord “la càrrega simbòlica” de la iniciativa: “En un moment de dubtes i renúncies, vosaltres sempre hi sou”.
Llach ha reivindicat l’esperit de l’1 d’octubre, el mandat del qual està, ha dit, “ben viu”. Però el president de l’ANC ha assumit que “vuit anys més tard, la República Catalana no la tenim organitzada”, i n’ha culpat en part els partís independentistes, dels qui ha dit que “han dilapidat la majoria del 52%”. A aquests, els ha recordat que la República “no és un record sinó una tasca pendent”. Portes endins, Llach ha assegurat que “assumeixen el compromís de continuar mobilitzats, de seguir treballant per alliberar la justícia i la independència del país”.
De Salses al Parlament
La Columna Catalunya 27 d’octubre-Catalunya Nord, no és una iniciativa de l’ANC sinó d’entitats independentistes de la Catalunya del Nord (entre les quals, la territorial de l’Assemblea) que vol recordar als partits polítics independentistes amb representació parlamentària “l’obligació de reprendre el mandat del referèndum del Primer d’Octubre”. També vol recordar al moviment independentista civil que “cal tornar a recuperar l’esperit de lluita”. Barcelona ha estat la darrera parada de la marxa, tot i que la mobilització no culmina fins demà, quan les persones mobilitzades aniran fins al Parlament per traslladar als partits polítics independentistes amb representació parlamentària les mateixes reivindicacions que avui s’han proclamat a la plaça d’Urquinaona.
Jep Bonet, coordinador de la territorial nord-catalana de l’ANC; l’històric militant i exeurodiputat de la Catalunya Nord, Miquel Mallol -que també ha participat en alguna de les etapes de la marxa- i els integrants de l’assemblea de joves de l’ANC, Pau Pacheco i Bruna Mendo, han pres la paraula durant l’acte. A la plaça s’hi havien congregat dos centenars de persones per esperar la columna de caminants, també formada per unes 200 persones en aquesta etapa final.