L'Aragó vol entrar al MNAC per analitzar en directe les pintures de Sixena

El govern aragonès ha demanat al MNAC i al Ministeri de Cultura que els seus tècnics puguin entrar al museu per analitzar en directe i exhaustivament les pintures murals del monestir de Sixena, per tal de retornar-les a l'Aragó. La vicepresidenta del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha anunciat que l'executiu autonòmic ha remès dues cartes dirigides al president del Patronat del Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Joan Oliveras, i al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, amb el propòsit de facilitar el retorn de les pintures. Per Vaquero, és una obligació de les dues institucions “facilitar el retorn dels murals de Sixena on recobraran plenament el seu sentit i podran contemplar-se i estudiar-se per conèixer aquesta obra magna del patrimoni cultural de la comunitat”.