L'assessora de Begoña Gómez entrega el passaport al jutge Peinado un dia abans del termini

L'assessora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado un dia abans que s'acabés el termini que tenia per fer-ho. Segons ha pogut confirmar l'ACN, l'entrega s'ha fet al matí. Álvarez tenia de temps fins demà a la tarda, igual que la dona del president del govern espanyol, que de moment no ho ha fet. Les mesures cautelars decretades contra totes dues inclouen també la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de signar cada 15 dies en seu judicial. Peinado, al seu torn, s'enfronta a un procés de sanció iniciat pel Consell General del Poder Judicial per haver dit, en la justificació de la retirada del passaport a Álvarez, que els seus guardaespatlles podrien ajudar-la a sortir d'Espanya.\r\n