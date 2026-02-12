L'ES-Alert irromp de nou al Parlament en plena intervenció de Paneque: «Una altra vegada?»

El Govern ha enviat un nou ES-Alert als telèfons mòbils que ha sonat en plena intervenció de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parlament. “Una altra vegada?”, s'ha preguntat la consellera des de la tribuna, i ha fet broma sobre la "coordinació" entre departaments. També ha aprofitat per enviar un missatge de precaució a la ciutadania, malgrat que s'hagin rebaixat algunes restriccions per la ventada. Al debat de dimecres a la tarda ja es va produir un episodi similar, amb l'alerta als mòbils dels diputats quan parlava Paneque. Ha estat el punt còmic en un ple marcat per la situació de Rodalies, amb diverses mocions que reclamen la dimissió de la consellera de Territori.\r\n