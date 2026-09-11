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La reivindicació de l'estat propi torna al centre de Barcelona: les millors fotos de la Diada

Política

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 21:41
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 22:08

La Diada ha estat marcada per tradicionals actes institucionals, l'acte d'Òmnium i la manifestació de l'ANC. Els missatges s'han centrat a defensar la convivència i rebutjar els discursos d'odi, davant el previsible auge de l'extrema dreta. El catalanisme s'ha reivindicat davant Rafel Casanova, mentre Òmnium ha agafat el lideratge civil contra Aliança Catalana i l'ANC ha llançat com a proposta per reactivar el procés fer un nou embat amb l'Estat l'any vinent, aprofitant els 10 anys de l'1-O. Aquestes són les millors fotos de la jornada.

Hugo Fernández
  • Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Ricard Novella
  • El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, acompanyat per membres del govern durant l'ofrena floral -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al Fossar de les Moreres -
Hugo Fernández
  • Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Ricard Novella
  • ERC durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Ricard Novella
  • Ambient festiu als voltants del Mercat del Born -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Hugo Fernández
  • Xavier Antich durant l'acte d'Òmnium al Passeig Lluís Companys -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Ricard Novella
  • Ambient festiu als voltants del Mercat del Born -
Ricard Novella
  • Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
Ricard Novella
  • Ambient festiu als voltants del Mercat del Born -
Hugo Fernández
  • Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
Hugo Fernández
  • Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
Hugo Fernández
  • Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
Hugo Fernández
  • Plaça de Catalunya ha estat el punt final de la manifestació d'aquesta tarda -
Hugo Fernández
  • Jordi Turull i Elisenda Almany a l'acte d'Òmnium -
Hugo Fernández
  • Xavier Antich durant l'acte d'Òmnium al Passeig Lluís Companys -
Hugo Fernández
  • Plaça de Catalunya ha estat el punt final de la manifestació d'aquesta tarda -
Ricard Novella
  • Ambient festiu als voltants del Mercat del Born -
Hugo Fernández
  • Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
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