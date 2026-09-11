La Diada ha estat marcada per tradicionals actes institucionals, l'acte d'Òmnium i la manifestació de l'ANC. Els missatges s'han centrat a defensar la convivència i rebutjar els discursos d'odi, davant el previsible auge de l'extrema dreta. El catalanisme s'ha reivindicat davant Rafel Casanova, mentre Òmnium ha agafat el lideratge civil contra Aliança Catalana i l'ANC ha llançat com a proposta per reactivar el procés fer un nou embat amb l'Estat l'any vinent, aprofitant els 10 anys de l'1-O. Aquestes són les millors fotos de la jornada.
La reivindicació de l'estat propi torna al centre de Barcelona: les millors fotos de la Diada
Política
ARA A PORTADA
-
Política L'independentisme evita caure en el replegament identitari per la Diada Bernat Surroca Albet | Lluís Girona Boffi
-
Política La llengua reactiva els joves per la Diada: «Vull poder parlar en català a la universitat» Lluís Girona Boffi | Paula Rovira Moreno
-
Política La reivindicació de l'estat propi torna al centre de Barcelona: les millors fotos de la Diada Hugo Fernández Alcaraz | Ricard Novella
-
-
Política La manifestació de la Diada a Barcelona aplega 100.000 persones segons l'ANC i 45.000 segons la Guàrdia Urbana Pau Espí Solé
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 21:41
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 22:08
- Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
- Hugo Fernández
- Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, acompanyat per membres del govern durant l'ofrena floral -
- Ricard Novella
- Un moment durant l'ofrena floral al Fossar de les Moreres -
- Ricard Novella
- Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
- Hugo Fernández
- Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- ERC durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- Ambient festiu als voltants del Mercat del Born -
- Ricard Novella
- Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- Xavier Antich durant l'acte d'Òmnium al Passeig Lluís Companys -
- Hugo Fernández
- Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- Ambient festiu als voltants del Mercat del Born -
- Ricard Novella
- Un moment durant l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova -
- Ricard Novella
- Ambient festiu als voltants del Mercat del Born -
- Ricard Novella
- Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
- Hugo Fernández
- Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
- Hugo Fernández
- Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
- Hugo Fernández
- Plaça de Catalunya ha estat el punt final de la manifestació d'aquesta tarda -
- Hugo Fernández
- Jordi Turull i Elisenda Almany a l'acte d'Òmnium -
- Hugo Fernández
- Xavier Antich durant l'acte d'Òmnium al Passeig Lluís Companys -
- Hugo Fernández
- Plaça de Catalunya ha estat el punt final de la manifestació d'aquesta tarda -
- Hugo Fernández
- Ambient festiu als voltants del Mercat del Born -
- Ricard Novella
- Un moment durant la manifestació d'aquesta tarda -
- Hugo Fernández
Et pot interessar
- Política «S'ha agafat Castella com a ànima i espill d'Espanya»
- Política L’esquerra independentista mobilitza milers de persones a Barcelona i carrega contra el feixisme
- Política Aliança Catalana seria segona força en un Parlament encara més fragmentat, segons una enquesta d'«El Mundo»
- Política Les llavors sota les cendres
- Política Junqueras avisa del risc de convertir Catalunya en un «búnquer cada cop més petit i aïllat»
- Política Irene Montero es perfila com la candidata de Podem a les eleccions generals