Les organitzacions antifeixistes i alumnes de la UAB buiden les aules per manifestar-se contra l’acte de S'ha Acabat amb Vito Quiles

Amb la col·laboració de l’associació S’ha Acabat, i tot i la negativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el comunicador ultradretà Vito Quiles ha mantingut l’acte programat per aquest dijous. A quarts de 12, Quiles passeja per la Plaça Cívica de la UAB amb una bandera d’Espanya lligada al coll. Centenars d’estudiants s’agrupen al voltant del Bar de la Cívica i es manifesten en contra de la presència d’extrema dreta al campus universitari. Informa Pau Espí.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nProtesta estudiantil multitudinària a la UAB contra l’agitador ultra Vito Quiles: «S’ha de confrontar la propaganda d’extrema dreta»\r\n\r\n