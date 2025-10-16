Les organitzacions antifeixistes i alumnes de la UAB buiden les aules per manifestar-se contra l’acte de S'ha Acabat amb Vito Quiles

16 de octubre de 2025

Publicat el 16 d’octubre de 2025 a les 12:18
Actualitzat el 16 d’octubre de 2025 a les 12:28

Amb la col·laboració de l’associació S’ha Acabat, i tot i la negativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el comunicador ultradretà Vito Quiles ha mantingut l’acte programat per aquest dijous. A quarts de 12, Quiles passeja per la Plaça Cívica de la UAB amb una bandera d’Espanya lligada al coll. Centenars d’estudiants s’agrupen al voltant del Bar de la Cívica i es manifesten en contra de la presència d’extrema dreta al campus universitari. Informa Pau Espí.

