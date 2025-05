Les terceres vies de Pallach i Trias Fargas són vigents?

Acció Catalana, amb el suport de Nació, prepara un nou acte, en aquesta ocasió per recordar Josep Pallach i Ramon Trias Fargas. L'associació vol reflexionar sobre aquestes figures i també analitzar si les terceres vies que van representar es poden incorporar en el moment polític actual.

L'acte consistirà en un diàleg entre Jordi Amat i Joan Safont. Amat és periodista i autor de Els laberints de la llibertat, la biografia de Ramon Trias Fargas. Al seu torn, Safont és periodista i autor de Josep Pallach, socialisme i pedagogia, la biografia de Josep Pallach. La xerrada serà moderada per Pep Martí, periodista de Nació.

✍🏽Anoteu a l’agenda: “Trias Fargas i Pallach. 50 de les terceres vies a Europa”, un diàleg entre @jordiamat22 i @joansafont



Inscripcions aquí👉 https://t.co/phF86eebhe pic.twitter.com/5PfFB8JLIg — Acció Catalana (@catalana_accio) April 27, 2025

La trobada es produirà el pròxim 14 de maig arrancarà amb un esmorzar a peu dret a partir de les 8.45 hores a l'Hotel Catalonia Plaça Catalunya, situat al carrer Bergara al bell mig de Barcelona. Trenta minuts després, a les 9,15, arrancarà el col·loqui entre Safont i Amat. Les entrades es poden adquirir fent clic en aquest enllaç.

Acció Catalana va ser un partit polític fundat per Max Cahner que va tenir una vida relativament curta, però que va actuar com a planter del nacionalisme català en cercles polítics. En els últims anys ha reviscolat com una associació liderada per Carles Campuzano, exconseller de Drets Socials. De la mà de Nació, ja ha organitzat diverses trobades i debats sobre diferents aspectes claus per a Catalunya. L'objectiu, en paraules dels impulsors, és "animar a la reflexió" sobre el present, però especialment, el futur del país.