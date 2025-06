L'excap de Contraterrorisme del CNI a Girona nega que Es Satty fos col·laborador però admet contactes telefònics

L'excap de la Divisió de Contraterrorisme a Girona i actual secretari general del CNI Luis García Terán ha afirmat davant la comissió d'investigació del 17-A que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, "mai va informar de res d'interès ni va col·laborar amb el CNI". En tot cas, ha admès que agents del CNI havien mantingut "contactes telefònics esporàdics" amb l'imam i "en algun cas s'hauria pogut produir alguna reunió", però la informació que aportava no tenia "el més mínim interès". "Per això no hi ha cap documentació que reflecteixi aquests contactes", ha afirmat. També ha negat rotundament que Es Satty cobrés diners del CNI.