L'impagament d'actes per commemorar un aniversari de l'1-O arriba als tribunals

La plataforma d’afectats per l'impagament d’actes durant la jornada de commemoració del 9-N i l’1-O a alguns municipis del Maresme han anunciat aquest dimecres que preveuen interposar una demanda contra els organitzadors, membres de l’entitat "Som 1 d’Octubre" i el seu principal promotor, Jordi Mateu. Aquesta organització, però, no consta com a registrada, han assegurat.

En declaracions a l’ACN, el portaveu de la plataforma, Carles Gorbs, ha explicat que el valor de les despeses se situa entre els 60.000 i els 70.000 euros. En roda de premsa, els afectats han detallat que plantegen la via civil. Els municipis afectats són Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar, i els actes es van fer amb la col·laboració dels tres ajuntaments.

En roda de premsa al Col·legi de Periodistes, la plataforma d’afectats han assegurat que la seva intenció és interposar aquesta demanda després de set mesos de silenci per part dels organitzadors. Al llarg d’aquest temps, han intentat posar-se en contacte en diverses ocasions amb les entitats vinculades a aquests actes commemoratius, que s’han ofert a parlar, i els mateixos responsables.

De fet, s’ha acusat Mateu de no donar senyals de vida i no haver respost per cap via. Tot i haver-se reunit amb un parell de membres de "Som 1 d’Octubre", els qui els han traslladat que també se senten “decebuts”, han lamentat el silenci per part de l'organització. “No tenim cap altre remei que la via judicial”, han admès.

Entre 60.000 i 70.000 euros de despesa

Segons el seu portaveu, les despeses ascendeixen a una xifra aproximada entre 60.000 i 70.000 euros, sigui per pagament d'artistes o per recursos com barres de concert. Gorbs ha afirmat que l’objectiu és el mateix que el que porten demanant des de fa set mesos: que se’ls pagui el que justament se’ls deu. “La denúncia la tenim pràcticament guanyada, una altra cosa és després veure la disponibilitat dels demandats”, ha indicat Gorbs a l’ACN.

Mateu va assegurar el passat octubre en declaracions a El Nacional que no hi va haver cap estafa i que no era ell sol organitzant l’esdeveniment, sinó que eren onze persones. Mateu va remarcar que no hi va haver engany, però va admetre alguns deutes amb proveïdors de 39.000 euros. El promotor va informar que la voluntat era trobar “una solució conjunta”. L’estrès per l’organització de la festa li va comportar problemes de salut, segons va dir, que el van fer estar desconnectat, però va negar que hagués volgut marxar enlloc.