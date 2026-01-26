L'oficialitat del català a Europa, fora de la primera reunió de ministres del 2026

L'oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea ha tornat a quedar-se fora de la reunió del Consell d'Afers Generals de la UE que se celebra aquest dilluns a Brussel·les. El punt sobre les llengües no apareix en l'agenda i fonts diplomàtiques han confirmat que no es tractarà durant la trobada de ministres d'Afers Europeus. L'estatus de les tres llengües no es discuteix a Brussel·les des del juliol. L'executiu de Pedro Sánchez manté obert diàleg bilateral amb Alemanya des de l'octubre per intentar esvair els dubtes del govern Friedrich Merz, que ha liderat l'oposició a l'oficialitat del català. Tot i això, per ara, Madrid no ha contactat amb la nova presidència del Consell de la UE, que ostenta Xipre, per abordar la qüestió. L'assumpte no es tracta a Brussel·les des del juliol passat. Aleshores, el govern espanyol va presentar una nova proposta amb l'objectiu d'acabar amb els dubtes persistents de gran part dels estats membres, però el debat es va tornar a encallar i va acabar amb una discussió "tensa" entre els representants d'Espanya i Alemanya.\r\n