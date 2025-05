Majoria absoluta de PP i Vox davant l’esfondrament de Sumar, segons una enquesta de «La Vanguardia»

Un nou sondeig de La Vanguardia determina que el Partit Popular i Vox aconseguirien una majoria absoluta al Congrés dels Diputats en unes noves eleccions. L'estimació del vot segons aquesta nova enquesta consolidaria el bloc de la dreta a la cambra espanyola amb possibilitat real de governar a la Moncloa.

Tot plegat es produiria per la patacada de Sumar, que cauria dels 32 diputats a tenir-ne només 5. El mateix sondeig determina que el PSOE augmentaria els seus escons, fins a set més i se situaria amb 128, però la coalició que ha dut Pedro Sánchez a liderar el govern espanyol no es podria repetir per falta de vots.

El Partit Popular seria la formació que augmentaria més la seva presència al Congrés, superant ja els socialistes amb 145 diputats. La ultradreta liderada per Santiago Abascal tornaria a créixer després de diferents patacades electorals, passant de 33 a 43 diputats. Tots dos superarien la barrera dels 176 necessaris per formar govern.

Pel que fa a la resta de partits, tot plegat quedaria pràcticament igual. ERC mantindria els 7 escons actuals, com també ho faria EH Bildu, que en té 6. Cauria Junts, perdent-ne dos (de 7 a 5) i el PNB en sumaria un, dels 5 actuals a 6. El BNG també en sumaria un més, passant a 2, i Coalició Canària es quedaria amb el mateix que té en aquests moments. UPN quedaria fora del Congrés i entraria Podem un altre cop, després d'escindir-se de Sumar.