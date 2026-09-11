11 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Montilla aposta per acords «transversals» del catalanisme per reforçar la unitat de Catalunya

Política

  • L'expresident de la Generalitat José Montilla, a la recepció-xocolatada del president al Palau de la Generalitat amb motiu de la diada de Sant Jordi.

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 10:40

L'expresident de la Generalitat José Montilla advoca per acords "transversals" en el camp del catalanisme polític "amb generositat, coratge i responsabilitat", per "reforçar la unitat i la cohesió" de Catalunya. En una carta amb motiu de la Diada, Montilla considera que el país necessita "reforçar la cultura del pacte i la construcció d'aliances" i mira més enllà dels grups parlamentaris que van donar suport a la investidura de Salvador Illa. Montilla ha assenyalat que Catalunya té "problemes importants" com l'habitatge i el funcionament dels serveis públics. I ha fet una crida a "plantar cara a la polarització, la desqualificació de l’adversari i als discursos d’odi". "Ningú no pot, òbviament, demanar xecs en blanc. Però ningú no pot, tampoc, romandre al marge de la seva responsabilitat, especialment en moments tan difícils com els que ens toca viure", afegeix Montilla. En aquest sentit, ha demanat a les forces catalanistes acords "al marge dels interessos legítims de cada partit".

 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar