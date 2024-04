Mor el filòsof i exeurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras

El filòsof, catedràtic emèrit de la Universitat de Girona i exeurodiputat d'ERC, Josep Maria Terricabras, ha mort aquest dimarts als 77 anys, tal com ha informat la família. Membre també de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Òmnium i l'ANC, s'havia presentat a les llistes republicanes al senat en les darreres eleccions espanyoles del 2023, però no va obtenir escó.

Un dels primers a reaccionar a la notícia ha estat precisament l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que l'ha qualificat de "savi entre els savis". També el president d'ERC, Oriol Junqueras, que ha compartit que van "parlar, somiar i treballar per un nou país i una nova Europa. Per un món millor". El president del Govern, Pere Aragonès, ha subratllat que Terricabras és un "referent de la defensa de Catalunya, dels valors republicans i l’humanisme", en la línia del partit, que ha destacat que era "un home bo, d'ideals nobles, al servei sempre del país".

Al seu torn, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha desitjat que tot el que s'ha après d'ell "ens acompanyi la resta de la vida", i la presidenta del partit, Laura Borràs, també ha destacat els diàlegs compartits i la seva "intel·ligència sagaç", així com el secretari general juntaire, Jordi Turull, que ha lamentat que ens deixa una persona "absolutament compromesa amb la llibertat i amb Catalunya".

Doctorat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Münster (Alemanya), tenia un paper actiu en la vida cultural catalana. Formava part de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC i era l'introductor a Catalunya del projecte Filosofia 3/18, alhora que va dirigir l'actualització del Diccionari de filosofia del filòsof barceloní José Ferrater Mora.

Va fer el salt a la política en les eleccions al Parlament del 2012, on va concórrer amb ERC, qui el va proposar més endavant com el cap de llista de l'Esquerra pel Dret a Decidir a les eleccions europees de 2014. Tot i no entrar finalment al senat en els darrers comicis del 2023, Terricabras continuava actiu en la primera línia política catalana.