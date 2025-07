El Parlament tramitarà per lectura única el projecte de llei perquè Aiguafreda s'integri a la comarca d'Osona

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres tramitar per lectura única el projecte de llei perquè el municipi d'Aiguafreda deixi de formar part del Vallès Oriental i s'integri a la comarca d'Osona. El debat parlamentari s'ha centrat a donar suport a la reivindicació històrica, que va ser avalada en una consulta popular celebrada el 2022. La tramitació del projecte per lectura única respon a la voluntat d'"agilitzar" els tràmits i que el canvi sigui efectiu al més aviat possible, i hi han votat a favor tots els grups excepte Vox, que s'hi ha abstingut. Ara s'obre un període d'esmenes a la totalitat i a l'articulat del text i es podrà sotmetre a la votació definitiva el pròxim ple.