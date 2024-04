Aragonès assegura que la seva opinió sobre Puigdemont no ha «millorat» ni «empitjorat» des del 2017

Després d'uns dies d'haver iniciat un cos a cos directe amb Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, continua amb l'estratègia de contraposar-se al candidat de Junts. Aquest cop ha estat en el marc d'una entrevista a Onda Cero, en la qual ha assegurat que a diferència de l'expresident -que va prometre plegar de la política activa si no aconsegueix la presidència després del 12-M- ell no "abandonarà responsabilitats" polítiques si no obté la confiança de la ciutadania. Així ho ha assegurat, després d'haver explicat que la seva "opinió" sobre Puigdemont no ha "millorat" ni "empitjorat" des del 2017. "La meva opinió sobre persones concretes depenen de l'actuació que han fet", ha declarat.

Així, sense detallar-ho, ha explicat que ell continuarà "al servei de Catalunya en qualsevol circumstància". "Jo em presento a les eleccions per continuar sent president, i no contemplo qualsevol altra opció. A partir d'aquí, sempre continuaré treballant pel meu projecte polític i no abandonaré responsabilitats", ha dit el president. Durant l'entrevista ha insistit que el referèndum que ERC reivindica serà possible, i que així ho demostren els "antecedents", en referència als indults, la reforma del codi penal o l'amnistia, a la qual el PSOE s'hi havia oposat inicialment i finalment ha cedit. "No parlaré per nom del govern espanyol, però als fets em remeto. El que era impossible ha sigut possible", ha declarat.

Aragonès s'ha negat a posar terminis per la consulta. També ha rebutjat parlar de quins percentatges a favor del 'sí' i del 'no' haurien de ser claus per un trencament entre Catalunya i Espanya: "Això forma part de la negociació en què hauríem d'abordar les condicions". En qualsevol cas ha reivindicat que ERC sap fer un "bon ús dels tempos", i que el referèndum és un pas més d'un procés gradual que va començar amb posar solució a la repressió. "Els projectes ambiciosos no s'aconsegueixen de la nit al dia. No s'han de posar dates", ha insistit.

També ha defensat la gestió que ha fet el seu executiu en els últims tres anys. Una vegada més ha enumerat xifres com la de l'atur o les inversions per fer valdre el seu Govern. I també ha apuntat que la seva voluntat és continuar amb la via del diàleg, amb el finançament singular com a cavall de batalla principal.