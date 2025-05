Pimec defensarà davant els grups del Congrés la inviabilitat de la reducció de la jornada laboral

Davant l’aprovació avui per part del Consell de Ministres de la proposta de reducció de la jornada laboral, Pimec anuncia que continuarà la ronda de trobades amb els principals grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats per traslladar la negativa del teixit de petites i mitjanes empreses i incidir en la tramitació parlamentària. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reiterat que la proposta aprovada suposa “un increment insostenible dels costos laborals per a les pimes, especialment les microempreses i els sectors amb més dificultats per aplicar-la”, i ha advertit que la mesura “no respon a la realitat econòmica ni al context actual de les empreses, caracteritzat per una elevada incertesa i l’impacte d’una guerra aranzelària que posa en risc la competitivitat”. En aquest sentit, Cañete ha insistit en què “la realitat és que, al carrer, la principal preocupació no és la jornada laboral, sinó la necessitat de tenir millors salaris”.