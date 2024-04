La promesa més distesa d'Aragonès: «Em comprometo a imitar Sánchez si torno a ser president»

Pere Aragonès té una aparença seriosa i extremadament moderada. De vegades sembla impertorbable. Però en les distàncies curtes li surt el riure, les bromes i una de les seves habilitats ocultes: ser un gran imitador d'altres polítics. El seu cercle estret sap que té aquest do que, en canvi, mai s'ha atrevit a demostrar en públic. Ara, però, ha fet una promesa que ha quedat enregistrada per la posteritat: si aconsegueix tornar a ser president després del 12-M, imitarà públicament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així ho ha assegurat en una entrevista a El matí i la mare que el va parir de Flaixbac.

Ha estat una entrevista distesa després d'una setmana de gira per diversos mitjans en el que ha demostrat un to més desenfadat que de costum. S'ha vist el Pere Aragonès candidat i no el Pere Aragonès president. És a dir, el Pere Aragonès més distès i quotidià, més proper. En els últims dies l'ha entrevistat Risto Mejide, en un acte l'ha presentat Marc Giró, i ha desfilat per TV3, La Ser i La Sexta. "Pot amb tots els formats", presumeixen des de Palau.

En l'entrevista a Flaixbac ha desgranat algunes curiositats. Com per exemple, què esmorza el president? "Un entrepà petitó". Ha explicat que de petit a l'escola la majoria dels seus companys parlaven en castellà amb les seves famílies, però en català al pati, on jugaven a Bola de Drac. "Abans teníem uns referents que han desaparegut. Hem d'ajudar a crear-ne per prestigiar el català, que no és només la llengua de la literatura i l'administració. En català es pot fer de tot", ha reivindicat.

També ha fet una reflexió sobre l'educació. Creu que la societat "demana molt" a l'escola, i que, en canvi, no hi aporta tant. "L'educació dels nostres fills és cosa nostra, també", ha declarat amb relació als pares i mares. També ha mostrat preocupació perquè moltes vegades els mestres i professores se senten qüestionats per les famílies. En aquest punt ha introduït la falca que, si els pressupostos del Parlament haguessin estat aprovats, ara hi hauria més diners per l'escola.

És ballador Aragonès? Ha assegurat que de 'xotis' -ball que va protagonitzar la setmana passada a la seva boda l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida- no en sap, però que es defensa prou bé amb la Sardana. Amant de la gastronomia, ha tingut el repte de dir quin plat cuinaria per Carles Puigdemont: un rostit, que requereix temps, i així poder parlar. Al candidat de Junts, de família pastissera, li demana que porti les postres. Quin plat seria Salvador Illa? "Una escudella. Tranquil". I Aragonès? "Un bon arròs".

Després s'ha sotmès a preguntes dels més petits. Ha explicat que té una filla, la Clàudia, de cinc anys. Que és del Barça, i aquesta setmana està "molt content". I que l'última mascota que va tenir va ser la Neula, una gossa que va viure 16 anys. Ha acabat amb un compromís: que tots els capítols de Bola de Drac al 3Cat.