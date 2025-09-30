Puigdemont crida a «mobilitzar» tothom per la llibertat sense mirar orígens ni religions

Quan fa vuit anys de l'1-O, els dos principals protagonistes han aprofitat per fer dos actes polítics amb els seus respectius partits. Oriol Junqueras ha pronunciat una conferència a l'Auditori de Barcelona, on ha oficialitzat que es presentarà com a candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, i Carles Puigdemont ha intervingut des de Bèlgica en un acte a Cornellà del Terri, el poble on va votar el dia del referèndum. A l'espera que l'amnistia sigui efectiva del tot, Puigdemont, acompanyat de la plana major del seu partit i de representants del món local, ha refermat el compromís amb l'1-O en un moment en què Junts ja ha normalitzat la negociació amb el PSOE i reflexiona sobre si convé mantenir el pacte amb Pedro Sánchez o no, veient que els acords assolits no s'acaben de complir.
L'expresident ha recordat que l'1-O es va fer gràcies a la "unitat i la transversalitat", i també a la voluntat integradora de tots els ciutadans "sense mirar d'on venen o quina religió professen". Així, ha destacat aquesta necessitat de "mobilitzar" i "incorporar" tothom en la lluita per la llibertat. Ho ha dit en un moment en què una part de l'independentisme comença a comprar les tesis de l'extrema dreta d'Aliança Catalana, que amenaça de fer forat en l'electorat de Junts. En tot cas, aquesta va ser la fórmula que va permetre l'1-O i Puigdemont ha demanat "preservar-la i cuidar-la". "És un patrimoni històric", ha reblat, i ha assegurat que va ser una "gran victòria" de les institucions, de la mobilització ciutadana i de l'organització davant de l'Estat. "Va ser un referèndum i el vam guanyar", ha recordat.
Puigdemont, en un vídeo enregistrat, ha defensat l'1-O i la fórmula que el va fer possible, però també ha demanat mirar cap al futur en un moment que l'independentisme ha perdut la majoria absoluta al Parlament i té poc pes institucional. En aquest sentit, ha reivindicat que la independència és necessària per "assegurar el futur de la nació, dels ciutadans, crear cohesió social i garantir els drets fonamentals de tota la gent que viu i treballa a Catalunya". Perquè tot això, l'Estat, no ho pot garantir, i ha recordat els problemes de Rodalies, l'accés a l'habitatge o els salaris baixos, i ha denunciat també l'espoli fiscal que pateix la Generalitat des de fa dècades, xifrat en més de 20.000 milions d'euros.
El líder de Junts ha dit que Espanya continua "mobilitzada" i no "ha abandonat la trinxera" malgrat que ara els grans partits estiguin dividits. "Saben que el referèndum i la declaració d'independència són condicions necessàries i les vam assolir; però calen condicions suficients i l'Estat, des de dins de Catalunya també, treballa perquè no puguem aconseguir les condicions suficients per ser una nació lliure", ha dit, i ha garantit que Junts no renunciarà "a aquest dret". L'expresident ha admès, però, que caldrà "paciència" i no ha fixat cap horitzó per assolir la independència.
Recuperar l'autoestima davant "l'anestèsia" del PSC
Abans del president, el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha rememorat l'1-O i ha dit que quan la "voluntat d'un poble és ferma res ni ningú ho pot aturar". Turull ha assegurat que l'Estat va sortir derrotat del referèndum i ha dit que l'1-O va ser "un dels episodis més grans de dignitat democràtica de la història". El dirigent de Junts ha demanat no abandonar "el mandat" d'aquella jornada malgrat les dificultats i ha volgut "renovar" el compromís amb els fets d'ara fa vuit anys. "L'1-O continua viu perquè viu en cadascú de nosaltres", ha reblat. I davant les proclames del Govern sobre la "normalitat", Turull ha recordat que la repressió continua i ha avisat que "no es tracta de tornar-ho a fer, sinó d'acabar-ho de fer". Per això, ha fet una crida a recuperar "l'actitud" de l'1-O i tenir "autoestima" per continuar avançant, sense fer cas d'aquells que volen "anestesiar" la nació, en referència al PSC.