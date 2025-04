Puigdemont derrota Ana Rosa Quintana: dos periodistes espanyols, condemnats a pagar 3.500 euros

El tribunal de primera instància de Lovaina (Flandes) ha declarat culpables dos periodistes del programa d'Ana Rosa Quintana per "interceptar, accedir i enregistrar il·legalment comunicacions privades" de Carles Puigdemont i Toni Comín l'any 2018. Els ha condemnat a pagar 3.500 euros com a indemnització per danys morals a l'expresident i l'exconseller, com a responsables de violar la seva intimitat.

Els jutges sostenen que els missatges, difosos a Tele5, pertanyien a l'àmbit privat dels dos dirigents polítics, encara que tractessin d'un tema "públic important". La sentència condemna els dos periodistes per violar la privacitat i la dignitat humana de Puigdemont i Comín i considera que els fets són "greus" i posen de manifest "una manca de respecte per les normes i per la privacitat". "El fet que siguin figures publiques no justifica els actes comesos", remarca la resolució.

Els fets van tenir lloc a Lovaina el 30 de gener de 2018, quan es va desconvocar el ple d'investidura de Puigdemont després de les eleccions del 20 de setembre de 2017, en ple 155 després dels anys àlgids del procés. L'independentisme havia revalidat la majoria absoluta. Aquella nit, Puigdemont va enviar missatges a Comín, en què parlava del moment polític.

Els periodistes van enregistrar el telèfon de Comín amb les càmeres i van accedir al contingut dels missatges. La informació es va difondre l'endemà com a exclusiva al programa d'Ana Rosa Quintana i els periodistes van explicar com hi havien accedit. Ara, han estat condemnats a Bèlgica.