Reunió imminent entre Junts i el PSOE

Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 17:22

Junts i el PSOE mantindran una nova reunió a Suïssa en les pròximes hores, segons han apuntat a l’ACN fonts de la negociació. Les dues formacions es reuneixen després que els de Carles Puigdemont hagin tombat al Congrés dues lleis clau de la formació de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la reducció de la jornada laboral i la creació de l’oficina anticorrupció. Junts sotmet al ple de la setmana que ve la proposició de llei conjunta amb el PSOE per a la delegació de les competències en immigració a la Generalitat, una iniciativa que previsiblement decaurà pel "no" de Podem.

