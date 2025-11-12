Sánchez reclama a Junts que faci «política en majúscules» després del trencament

En la primera compareixença parlamentària després del trencament amb Junts, Pedro Sánchez ha reclamat a la formació liderada per Carles Puigdemont que faci "política en majúscules" per tornar a "l'esperit de l'acord". Bona part del discurs ha estat centrat, en tot cas, en carregar contra el PP per la seva oposició "destructiva", i també per subratllar la "privatització" dels serveis públics en les comunitats governades pels populars. El president del govern espanyol s'ha centrat en Andalusia, governada per José Manuel Moreno Bonilla, en el focus pels cribratges de càncer de mama. "Hi ha manipulacions informatives que no corregeix el que està passant", ha indicat el líder del PSOE.
"Portem governant set anys, des del 2018, i ho hem fet sempre en minoria parlamentària", ha remarcat Sánchez, que ha recordat la pandèmia, les crisis energètiques, la inflació i desastres naturals com el de La Palma. En aquest context, el president espanyol ha carregat amb duresa contra el PP per la seva manera "destructiva" de fer oposició. "Com poden explicar que hagin votat en contra de la revalorització de les pensions o de la reforma laboral?", s'ha preguntat el líder del PSOE, que també ha lamentat el "bloqueig" de Junts a lleis com la de famílies o la de protecció dels menors. "Quins motius hi ha per no aprovar la llei d'universalitat de la salut pública?", s'ha qüestionat.
Es tracta, segons ell, de "fer política en majúscules". "Apel·lo els grups a aquest esperit d'acord, perquè hi ha gent que necessita de l'acció pública i que depèn del que es debati i s'aprovi al Congrés dels Diputats", ha ressaltat el president espanyol, que ha posat l'accent en el "fracàs intel·lectual" de la dreta, encara que hagi governat durant part de la dècada passada i ara disposi de gran poder autonòmic arreu de l'Estat. Les reformes dels últims anys han servit per tenir "pau social", que és un dels "principals actius" del creixement econòmic. "Afirmo amb total contundència que no hi ha hagut en la història d'aquest país un govern tan parlamentari com el que tinc l'honor de presidir", ha indicat.
Si la dreta no té projecte, ha dit, què els queda? "Insultar, caure en contradiccions i rendir-se a la ultradreta copiant les seves formes i les seves polítiques", ha apuntat Sánchez, que ha posat de manifest la "contradicció" entre demanar eleccions a l'Estat i no convocar-les al País Valencià. "Li torno a demanar al senyor Abascal que no pacti amb la dreta i els valencians siguin convocats a eleccions després del desastre que han portat", ha apuntat el líder del PSOE, que ha apuntat en tot moment el balanç econòmic com a llegat del seu executiu. També ha citat, en aquest punt, la "normalització" a Catalunya gràcies a l'amnistia, malgrat que no ha estat aplicada a Carles Puigdemont.
Pel que fa a la corrupció, que ha afectat amb duresa els socialistes pel cas que afecta José Luis Ábalos, Santos Cerdán -empresonat a Soto del Real- i Koldo García. El pla previst pel govern espanyol per acabar amb les males pràctiques haurà d'estar "supervisat" per l'OCDE, i aspira a medir els resultats que s'aconsegueixin "més enllà de les paraules". "Creiem en la riquesa democràtica. La corrupció posa davant del mirall els qui actuen o els qui miren cap a una altra banda", ha apuntat Sánchez. Pel que fa al futur de l'estat del benestar, ha dit que hi ha en joc "l'ànima" d'Espanya, i ha citat Juan Manuel Moreno Bonilla, president andalús, com a "retallador" de la sanitat pública.
Bonilla ha estat en el focus les últimes setmanes per la crisi dels cribratges del càncer de mama, circumstància que ha permès a Sánchez treure pit de les quantitats milionàries destinades a polítiques socials, que segons ell han arribat als 300.000 milions d'euros des que va aterrar a la Moncloa. "La pregunta que ens podem fer és evident: si el govern espanyol està invertint més en serveis públics, per què en molts llocs d'Espanya les llistes d'espera i la qualitat dels serveis públics està empitjorant? La resposta és clara: no és un problema econòmic, sinó ideològic i de model de societat. Hi ha govern autonòmics que estan fent negocis immorals per la classe treballadora", ha remarcat.
Junts insisteix en el trencament i acusa Sánchez de "cínic"
La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que Sánchez “no té paraula” i només li interessa “el poder”. “S'alia amb qui convingui per tenir-lo”, ha afirmat, i ha assenyalat que el PSOE només es mou “si els collem”. Ha posat d'exemple que, després del trencament, el govern espanyol va desbloquejar la llei de la multireincidència. Nogueras ha retret a Sánchez que parli de “l'esperit de l'acord”. “D'això no es menja, volem la materialització de l'acord, volem fets”, ha afirmat, i ha titllat de “cínic i hipòcrita” el president del govern espanyol. Nogueras també ha criticat Rufián, a qui ha definit com a “portaveu del PSOE, i ha acusat el PSOE de “bloquejar” la legislatura.
El dirigent independentista ha dit que la relació PSOE-Junts “s'ha acabat”. “Si vostès incompleixen amb els catalans, la nostra responsabilitat és collar-los a vostès”, ha afirmat. Tot i que la relació “s'ha acabat”, Nogueras ha dit que el “deute” continua vigent, i per això Junts vol que el govern espanyol compleixi. “Són uns irresponsables, les conseqüències dels seus incompliments són la seva responsabilitat”, ha afirmat. La líder de Junts ha dit que Sánchez no té majoria, té la legislatura bloquejada i manté “al calaix” lleis com la de la multireincidència, la d'ocupacions il·legals o la llei ELA. També els incompliments en l'execució pressupostària o la publicació de les balances fiscals.
Rufián carrega contra Junts: "Tant de bo es pugui dir què els ofereix el PP"
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha animat el PP i Vox a presentar una moció de censura contra Sánchez si tenen clar que hi ha una majoria de dretes al Congrés. “Què serà abans, la moció de Feijóo o les eleccions de Sánchez?”, ha preguntat, i ha tornat a pronosticar que el PP arribarà a la Moncloa gràcies a Junts. “Aquells que dubtin que Junts es vol carregar això, no saben que per a ells Catalunya no és la seva pàtria, sinó el seu negoci, i l'estan perdent. O la recuperen o la destrueixen”, ha afirmat, i ha dit que amb el PP no comparteixen banderes però sí “interessos i amos”. “Els líders de Junts fa temps que es passegen per consells d'administració i digitals d'ultradreta per fer president Feijóo”, ha assegurat, i ha preguntat a Feijóo què ofereixen a Junts. “Tant de bo algun dia es pugui dir”, ha reblat.
Rufián ha ridiculitzat les causes que afecten l'entorn del PSOE, com ara la de Begoña Gómez o la del fiscal general de l'Estat i ha dit que la corrupció real és l'escàndol dels cribratges de càncer de mama a Andalusia o la gestió de Carlos Mazón, a qui ha titllat de “miserable, psicòpata i homicida”. De tota manera, el dirigent republicà ha dit que la culpa de la situació actual és del PSOE, perquè es va posar “de perfil” quan el poder judicial i l'extrema dreta va posar al punt de mira l'independentisme. “Si volen frenar aquesta gent, lluitin contra la desigualtat, contra la precarietat i habitatge”, ha afirmat, i ha defensat que hi ha “espai” per a l'esquerra que es preocupi pels problemes de la gent, parli de seguretat o immigració i faci lleis.
Feijóo reclama eleccions
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que Sánchez és "qui més sap de corrupció" a Espanya i ha constatat que ja no té majoria al Congrés. Feijóo ha admès, també, que el PP no té majoria per formar govern, però ha exigit al president que convoqui eleccions per "lògica democràtica i interès nacional". "La responsabilitat de convocar eleccions és seva i és una obligació política, ètica i moral", ha afirmat, i ha sentenciat que el temps de Sánchez "s'ha acabat". El cap de l'oposició també ha apel·lat a Junts i el PNB, que ha definit com dos partits de "base sociològica centrada", perquè deixin caure Sánchez, i els ha advertit que si continuen com fins ara es quedaran "sense influència a Madrid i sense vots".