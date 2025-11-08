Turull insisteix que Junts es manté a l'oposició del PSOE però evita demanar eleccions

Jordi Turull ha insistit que el PSOE "s'ha carregat la legislatura" espanyola i que Pedro Sánchez ha de "reflexionar" sobre com pensar tirar endavant els dos anys que queden, però ha evitat demanar eleccions generals anticipades.
"Qui té el botó d'eleccions o no-eleccions és el president del govern espanyol i ha de reflexionar com pensar tirar endavant quan no té majoria al Congrés", ha assegurat el secretari general de Junts aquest dissabte des de Vic, on ha participat en una de les 110 paradetes que el partit ha desplegat arreu de Catalunya per a "explicar-se al carrer". D'altra banda, Turull ha afirmat que no es pot fer "política útil" a Madrid arribant a acords "amb gent que no compleix" els pactes.
En una atenció als mitjans des de la Plaça Major de Vic, acompanyat de l'alcalde Albert Castells, el secretari general de Junts ha reiterat que "qui s'ha carregat la legislatura" és el PSOE, "perquè és el que no ha complert". I ha trobat "curiós" que "la pressió vagi per Junts i no pels qui incompleixen sistemàticament".
En aquest sentit, Jordi Turull ha respost a les paraules de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que en una entrevista al diari Ara ha dit que negociaria els pressupostos per a fer "política útil". El dirigent juntaire ha assenyalat que "no hi ha ningú que vulgui fer política útil que arribi a acords amb gent que no els compleix", que "no es pot ser cornut i pagar el beure".
Preguntat sobre si demanen eleccions un cop considerat "irreversible" el trencament amb el PSOE, Turull ha replicat que "qui té el botó d'eleccions és el president del govern espanyol i ha de reflexionar" com continua sense suports al Congrés dels Diputats.
"Nosaltres vam signar un acord que deia que hi hauria estabilitat parlamentària en funció dels avenços. No hi ha hagut avenços i, per tant, no hi ha estabilitat", ha assenyalat el número dos del partit. I ha conclòs al respecte: "Nosaltres hem complert. Ell no ha complert en cap dels seus acords que hi havia".
Sobre les mesures ja acordades que puguin tirar endavant al Congrés, Turull ha dit que "la legislatura ha fet fallida" i que "estem en concurs de creditors". Ha indicat que els resultats se'ls trobaran "al marcador de les votacions" de la cambra baixa espanyola.
110 paradetes arreu de Catalunya
Jordi Turull ha fet aquestes declaracions des de Vic, on el partit ha instal·lat aquest dissabte una de les 110 paradetes de la campanya Junts s'explica al carrer. Segons ha explicat el secretari general, l'objectiu és "explicar directament quines són les propostes de tots i cadascun dels temes", així com retre compte dels incompliments del PSOE.