Sánchez manté l'oferta de diàleg a Junts malgrat la ruptura: «Seguirem aquesta estratègia fins al 2027»

L'endemà que Junts hagi anunciat un pas més en el seu divorci amb Pedro Sánchez, el president del govern espanyol ha insistit en la mà estesa i el diàleg com a recepta per redreçar una legislatura que, ara com ara, està bloquejada. El marge és escàs, perquè aquest divendres Míriam Nogueras ha deixat clar que la decisió és definitiva, però Sánchez ha tret pit al bon moment que viu l'estat espanyol i ha garantit "esforç de diàleg, comprensió, compromís, voluntat d'arribar a acords i construir". "És la recepta que seguirem durant els dos anys que queden de legislatura", ha afirmat des del Brasil, on participa en la reunió de la COP30.
En aquest sentit, el president del govern espanyol ha garantit que presentarà els pressupostos generals de l'Estat al Congrés, malgrat que no els podrà aprovar. Tindrà això alguna conseqüència? No, perquè Sánchez ha dit que, amb nous comptes o sense, l'executiu mantindrà el full de ruta fins a l'any 2027, quan s'acabarà la legislatura. "Aquest govern ha demostrat la capacitat de dialogar i arribar a acords, i això és el que farem amb tots els grups parlamentaris", ha afirmat, i ha assegurat que es pren "seriosament" els anuncis de Junts, però que "val la pena" continuar la legislatura. "Els resultats hi són", ha afegit.
De fet, el missatge que envia la Moncloa és que el govern del PSOE i Sumar "va bé a Catalunya". Avui Sánchez ho ha fet extensiu a tot Espanya, que assegura que viu "un dels millors moments dels últims 45 anys", tant en termes de creixement econòmic, com de reducció de la desigualtat, projecció internacional, i pau social i territorial. "Això s'ha aconseguit amb esforç, tenacitat, capacitat de diàleg i d'arribar a acords", ha afirmat el líder socialista. Davant la decisió de Junts de presentar esmenes a la totalitat a totes les lleis del govern espanyol, Sánchez no s'ha mogut de la mà estesa i ha exhibit fermesa per aguantar els dos anys que queden abans de la convocatòria d'eleccions.
No ha volgut valorar concretament què passarà amb totes les lleis que pretenia aprovar l'executiu, algunes de tan importants com la reforma de la llei d'enjudiciament criminal o de secrets oficials. Altres iniciatives legislatives que es bloquejaran són dues sobre el sistema de salut, la de lobbies (també pendent des de fa anys), la de prevenció del consum de begudes alcohòliques per a menors, la de serveis digitals i ordenació dels mitjans de comunicació, la d'inclusió laboral de persones amb discapacitat, la de la protecció de la llibertat d'expressió i també la vinculada a comerç exterior i defensa.
Demana eleccions al País Valencià
On sí que ha demanat eleccions és al País Valencià. Sánchez ha admès "preocupació" pel fet que les negociacions entre el PP i Vox acabin "desmantellant" l'agenda climàtica en un territori que n'ha patit especialment les conseqüències. "El problema no és només Mazón, sinó una majoria parlamentària negacionista", ha alertat. Per això, ha demanat "donar veu" als ciutadans per "trencar" aquesta majoria parlamentària.