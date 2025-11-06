Junts solemnitza el trencament amb Sánchez: li bloqueja totes les lleis al Congrés

A partir d'aquest dijous, el PSOE ja sap què significa el trencament amb Junts: el grup parlamentari que comanda Míriam Nogueras li bloquejarà totes les iniciatives legislatives al Congrés, ja sigui amb esmenes a la totalitat o bé vots en contra. Així ho ha anunciat la mateixa Nogueras -acompanyada per tots els diputats- en una roda de premsa des de Madrid en la qual ha insistit en la idea que la legislatura "queda bloquejada". La dirigent de Junts -el partit posa en marxa aquest dissabte una campanya per tal d'explicar els incompliments del PSOE que han portat a la ruptura- ha insistit en la idea que Pedro Sánchez ha de donar explicacions sobre com pensa governar a partir d'ara.
"Sánchez sap des del primer dia que els nostres vots no estan al servei de l'estabilitat d'Espanya, sinó al servei de Catalunya i dels catalans. Si no es compleix amb els catalans, no hi pot haver estabilitat. Amb els catalans, no s'hi val tot", ha indicat Nogueras. Les iniciatives legislatives que es bloquejaran són un total de 25, entre les quals dues sobre el sistema de salut, la llei d'informació classificada, la de prevenció del consum de begudes alcohòliques per a menors, la de serveis digitals i ordenació dels mitjans de comunicació, la d'inclusió laboral de persones amb discapacitat, la de la protecció de la llibertat d'expressió i també la vinculada a comerç exterior i defensa.
La portaveu de Junts ha remarcat que els vots del partit de Carles Puigdemont no serviran per "contribuir a l'empobriment de Catalunya", ni per "asfixiar" els autònoms. "Ni els xantatges, ni la pressió, ni les pastanagues ens faran moure. Incomplir amb Catalunya té conseqüències. I intentar governar Espanya en contra de Catalunya, també. El que fa Junts ho sap tothom. La pregunta és què farà Sánchez: complirà amb els catalans o prefereix continuar pactant amb el PP i Vox?", ha indicat Nogueras, que ha fet un llistat dels incompliments que han portat al trencament. Ha citat la llei d'amnistia, el reconeixement del català a Europa i també el fracàs de la delegació de competències en immigració.