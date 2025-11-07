Pilar Rahola creu que Junts està «obert a parlar de tot» si Feijóo s'allunya de Vox

Junts s'ha disposat a sacsejar la política espanyola amb el trencament amb el PSOE. El primer capítol del divorci ha estat el bloqueig a una cinquantena de lleis de l'executiu estatal al Congrés, sigui per via d'esmenes a la totalitat o de vots en contra. A parer de la formació comandada per Míriam Nogueras a Madrid, la legislatura queda "bloquejada" i han desafiat Pedro Sánchez a explicar com pensa governar ara. Mentrestant, Junts busca com ubicar-se en el seu nou rol a la política estatal i qui en dona algunes pistes és Pilar Rahola.
En una entrevista a El Español, la periodista, propera a l'entorn del partit i més concretament al de Carles Puigdemont, creu que Junts està "obert a parlar de tot" si el PP s'allunya de Vox. "Si Feijóo arriba a governar i no es deixa llastrar per Vox, igual és algú amb qui es pot parlar", diu Rahola. Sobre la situació actual, la comunicadora diu que la possibilitat d'una moció instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions "ha sortit d'una part" i ha desafiat Feijóo a presentar-la: "Que s'atreveixi, que faci alguna cosa".
Cal recordar que Nogueras no va voler opinar sobre aquesta possibilitat en la roda de premsa d'aquest dijous en què va anunciar el bloqueig de 55 lleis del govern espanyol. Preguntada per una eventual moció de censura instrumental, la portaveu de Junts a Madrid va dir que el PSOE té molts “exàmens suspesos”, però que el PP “repeteix curs”. “Quan parlem dels deutes del govern espanyol amb els catalans no parlo del govern del PSOE, Sumar o Podemos; aquest deute també inclou els governs del PP”, va manifestar.
Per altra banda, Rahola també creu que si Feijóo s'apropa a posicions de Meloni i defuig de Vox té possibilitats de trobar-se amb Junts. "El catalanisme mai s'ha tancat a pactes", apunta la periodista, que diu que si a Catalunya se li permet administrar coses diferents que al País Basc "perquè som nacions diferents però hi ha coses que ens uneixen", es pot arribar a punts de consens: "Si el pacte d'Espanya fos així, t'accepto fins i tot el rei", conclou la comunicadora.
Les lleis que bloqueja i que avala Junts
Junts ha registrat esmenes a la totalitat de 25 lleis que el govern espanyol encara no ha començat a tramitar. En paral·lel, la formació no donarà suport a 21 normes més que ja es troben en tràmit i tampoc ho farà en nou d'altres que encara han d'arribar a la cambra, la qual cosa suma prop d'una cinquantena de projectes de llei de l'executiu estatal. Entre les normes més destacables que no avançaran si no hi ha suport de Junts hi ha la d'informació classificada que substitueix la franquista de secrets oficials -llarga reivindicació del PNB-, la d'enjudiciament criminal -també anomenada llei Bolaños- o la de l'Estatut del Becari -proposta estrella de Sumar-.
Hi ha cinc lleis en què Junts sí que donarà suport, ja que es tracten de pactes entre la formació independentista i el govern espanyol abans del trencament. Dues de les normes es votaran al ple de la setmana que ve: la de mobilitat sostenible i la d'atenció a la clientela. La formació independentista també donarà suport al reial decret que dota de finançament a la norma per a l'atenció dels pacients de l'ELA i a la llei del cinema que situa una quota del 6% per contingut en llengües cooficials respecte a l'oferta total a les plataformes.