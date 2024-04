Sans critica Illa per la seva aposta pel trilingüisme a l'escola

La portaveu d'ERC i cap de llista per la demarcació de Tarragona a les eleccions del 12 de maig, Raquel Sans, ha carregat aquest dissabte contra el PSC i el seu primer secretari, Salvador Illa, als quals ha acusat d'haver-se fet seu el trilingüisme, "la gran proposta de Cs" sobre la llengua a l'escola. Ha advertit que "quan es defensa el trilingüisme a les aules hi ha una llengua que sempre és perjudicada, que és la llengua que està en situació de minorització". "Els que defensen la política lingüística de Cs que no parlin de llengua perquè la posen en perill", ha reclamat la republicana en declaracions a la premsa a Sant Feliu de Llobregat.

Sans ha defensat la política lingüística duta a terme pel govern d'ERC com la refundació dels mitjans públics de comunicació –amb la "reobertura" de l'SX3– i ha acusat Junts d'haver apostat per una "política de braços caiguts" amb el català. A Junts també li ha retret que el seu candidat a la Generalitat, Carles Puigdemont, no tingui "cap proposta sobre la taula més enllà de parlar d'ell mateix". L'ha instat a ell o a la seva número dos, Anna Navarro, a debatre "per poder confrontar les idees".

La dirigent republicana ha alertat que a les eleccions del 12 de maig al Parlament hi ha el "perill" que "tornin a governar aquells que s'han carregat qui ha liderat les polítiques feministes a l'Estat" o els que "han arribat a ridiculitzar una campanya com la de l'equitat menstrual". "Han volgut dir que érem el govern de les calces. I tant que ho som", ha subratllat Sans, que ha defensat ERC com a "única garantia" de continuïtat de polítiques feministes i de joventut com la regulació dels preus dels lloguers i el límita a l'habitatge turístic.