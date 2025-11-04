Torres va intentar que Sánchez autoritzés tests Covid als aeroports canaris davant les reticències d'Illa

L'expresident del govern de les Illes Canàries i ara ministre d'Administracions Territorials, Ángel Víctor Torres, va mostrar durant la pandèmia de la covid certa indignació per no poder convèncer l'aleshores ministre de Sanitat i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, d'agilitzar l'aplicació de tests d'antígens als aeroports canaris per afavorir l'arribada del turisme després del confinament. En l'informe que la UCO de la Guàrdia Civil ha entregat a l'Audiència Nacional per l'anomenat cas Koldo, i al qual ha tingut accés l'ACN, Torres va arribar a dir a Koldo García, aleshores assessor del ministre de Transports, José Luis Ábalos, que "no hi ha manera amb l'Illa", i va intentar que fos el president, Pedro Sánchez, qui desencallés la situació.
En una conversa del 20 d'agost, un soci de l'empresari i comissionista Víctor de Aldama, Nacho Díaz, explicava que Illa parlaria amb Torres per, "en principi donar-li l'OK" a la instal·lació de laboratoris mòbils als creuers per fer tests d'antígens als turistes abans de desembarcar a les Canàries. El 25 d'agost, el mateix Díaz parla per Whatsapp amb Torres i aquest li diu que ell mateix ha parlat amb Illa en els últims dies i "sembla que hi ha bona recepció".
El 28 d'agost Koldo li diu a De Aldama que ha trucat "a les Canàries" i que el ministre Ábalos parla amb Illa sobre els aeroports, probablement en referència a la intenció de fer controls covid als turistes que aterrin en aeroports canaris i balears. El 30 de setembre Koldo es va posar en contacte amb el cap de gabinet de l'aleshores ministre Illa per enviar-li el contacte d'Aldama.
Ja el 30 de novembre Torres li va dir a Koldo que Illa li havia demanat una setmana per autoritzar la implantació de tests d'antígens als aeroports de les Canàries i Balears, però després va posar "pegues". "No puc endarrerir més aquesta decisió. Li trucaré d'aquí a mitja hora, però si no es resol, hauran d'intervenir Ábalos o Pedro", assegurava.
Malestar de Torres amb Illa
El 2 de desembre Torres va mostrar a Koldo la seva disconformitat amb Illa, que devia posar algun impediment a la contractació dels tests de diagnòstic amb Megalab, l'empresa vinculada a De Aldama. "No hi ha puta manera amb Illa!! Li he demanat un fotut mes de prova només, i ni així. Vol l'enfrontament i demà el tindrà! Jo no puc dur Canàries a la ruïna", li va dir el president canari a l'assessor, i aquest li va respondre: "Normal. Jo personalment ho entenc. Intenta suavitzar el tema i fes-ho. Digues que és una prova i ja està". Torres li va replicar: "Però farà que tot Déu vagi contra el govern central. Tot Déu!". "La veritat és que em venen putes ganes de tirar la tovallola, i estic al límit. No vull que m'ajudin, només vull que no em fotin", rebla Torres.
Tot seguit, Torres pregunta a Koldo: "Estàs amb en José Luis? Només em queda en Pedro. Ho intentaré, però si això no surt pel caprici d'un company, Illa, jo baixo. No aguanto més. Presentaré el recurs i buscaré la manera d'apartar-me. Tinc una gran fortalesa, però no em barallo contra murs. Perdona que em desfogui. Em van elegir per defensar les Canàries i vaig néixer i moriré socialista".
L'endemà el president canari torna a contactar amb Koldo i li diu que la nit anterior Illa li havia trucat. "S'ha de fer un últim esforç", diu Torres. El dia 4 Torres li mostra a Koldo un cert descontentament per la suposada falta de compromís d'Illa. "Ja no sé què fer", lamenta, i adverteix que signarà un decret per tirar la mesura endavant "i ja es veurà què passa".
El 5 de desembre Torres diu a Koldo: "Crec que he d'anar i tenir o intentar tenir una última reunió" amb Illa, Ábalos i Sánchez. Li pregunta què li sembla, i l'assessor del ministre de Transports ho veu positiu. Torres volia tenir la reunió l'endemà, dia de la Constitució, en el qual es va celebrar un acte institucional al Congrés de Diputats, entre altres.