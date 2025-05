Tot el que has de saber del calendari de l'amnistia

Es compleix un any de l'aprovació de la llei d'amnistia, que fins ara ha servit per a desenes de persones que tenien causes pendents a la justícia, però que no ha canviat la situació dels líders del procés. El calendari encara presenta molts dubtes: el Constitucional ha d'avalar la llei a finals de juny, però Marchena i Llarena no mouran fitxa fins que es resolguin els recursos presentats al mateix tribunal i a la qüestió prejudicial europea. Aquests moviments fan que de moment no es pugui parlar de l'aplicació completa de l'amnistia.