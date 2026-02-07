Turull demana responsabilitats per haver posat «en risc la seguretat dels usuaris» de Rodalies

Jordi Turull, secretari general de Junts, ha indicat que la situació requereix l'assumpció de responsabilitats per "tanta deixadesa" i per "posar en risc la seguretat dels usuaris". "Cal que hi hagi lideratge, que hi hagi menys dependència i menys submissió de Madrid. Hem demostrat jurídicament que es pot rescindir el contracte amb Renfe, que no pot liderar cap solució quan és responsable de tot", ha indicat Turull. "Els ciutadans de Catalunya poden comprovar com funciona Ferrocarrils i com funciona Renfe", ha assenyalat el secretari general de Junts, que -com també ha fet ERC- ha demanat tant la dimissió de la consellera Paneque com del ministre de Transports, Óscar Puente.\r\n