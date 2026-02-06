Augmenten les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària la setmana que ve

La xarxa ferroviària catalana tindrà restriccions de velocitat en 191 quilòmetres la setmana que ve, 61 quilòmetres més dels que hi ha hagut aquesta setmana, segons el Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat elaborat per Adif que entrarà en vigor dilluns vinent i al qual ha tingut accés l'ACN. Els 191 quilòmetres es reparteixen en 183 trams arreu del país, quatre més dels que hi ha aquesta setmana. Tot i això, 72 quilòmetres fan referència a un únic tram, el que uneix Riba-roja d'Ebre i Reus i on els maquinistes poden circular com a màxim a 30 km/h a causa de l'estat de la via i de les obres que hi fa Adif. En aquest recorregut, que pertany a l'R15, ja fa dies que Renfe ha fixat el transport de viatgers per carretera.
Tot i que en el còmput total hi ha tan sols quatre trams més respecte de la setmana anterior (de 179 a 183), Adif ha afegit 29 trams nous amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV) a la llista. Un dels motius és que algunes incidències que hi havia en trams consecutius s'han unit en una única limitació, però que abasta més quilòmetres. El cas del tram entre Riba-roja d'Ebre i Reus n'és un exemple, ja que la setmana que ve es referenciarà com una única limitació -de 72 quilòmetres de llargada- mentre que al document d'aquesta setmana hi constaven disset trams diferents.
Un fet similar es produeix a l'R1 i RG1, entre Maçanet-Massanes i Blanes. Fins fa uns dies hi constaven dues limitacions temporals de velocitat que afectaven tres quilòmetres, però ara Adif ha fixat una única restricció de 13,4 quilòmetres, on els trens podran passar com a molt a 30 km/h. Entre aquestes dues estacions Renfe també ha establert un servei de tren llançadora i bus complementari per minimitzar els efectes sobre els usuaris, mentre Adif hi fa reparacions.
Obres i trams reoberts
Un altre factor que justificaria que s'hagin afegit nous trams amb LTV al document és que s'estan fent obres de millora. És el que passa a l'R4 entre l'Arboç i Sant Sadurní d'Anoia. Entre aquestes estacions, a la llista de la setmana que ve hi apareixen quatre trams més, tot i que hi són per indicar que dilluns s'hi començaran a fer treballs. En concret, se substituiran carrils en més de set quilòmetres de traçat.
Això no suposarà un nou greuge per als usuaris, ja que la velocitat continuarà estant limitada com fins ara als 60 km/h. Això sí, dels 35 quilòmetres que hi ha entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia, 20,3 s'han de fer a un màxim de 60 km/h. Entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell la situació és molt similar. I a partir de Martorell en sentit Barcelona, sigui a través de l'R4 o l'R8, Renfe ha establert que el trajecte s'ha de fer per carretera amb serveis alternatius amb autobús.
També apareix com a novetat al document el túnel de Rubí, que afecta l'R8 però sobretot les mercaderies, i que ha estat tancat a la circulació des del 26 de gener fins aquest dijous. Amb la reobertura s'ha establert una LTV a 50 km/h, mentre s'hi segueix fent manteniment.
Quasi 100 a Barcelona
Per demarcacions, Barcelona és la que més trams amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV) acumularà a partir de dilluns, amb 96 -deu més que aquesta setmana-. La segueix Tarragona, amb 43. A les comarques del sud hi ha catorze segments menys que els primers dies de febrer, principalment per la unificació de LTV entre Riba-roja d'Ebre i Reus mencionada anteriorment. Per la seva banda, Girona ha passat de tenir 28 trams a sumar-ne 33; mentre que Lleida ha pujat de vuit fins als onze.
Al Document Setmanal de Limitacions de Velocitat hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. Entrarà en vigor dilluns que ve, però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en la següent edició.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat que el conjunt de la xarxa estarà "pràcticament" operativa en dues setmanes i a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que preveuen anar traient "progressivament". Algunes de les restriccions porten vigents des de fa anys. En concret, catorze trams presenten afectacions des de fa com a mínim vuit anys, i n'hi ha un -a Raimat- en mal estat des del 2005.