Societat

Quins són els trams de Rodalies que estan en funcionament?

Després de quasi una setmana d'incertesa sobre el funcionament de la xarxa viària, els usuaris de Rodalies continuen pendents de les actualitzacions sobre els trens i els transports alternatius davant la manca de previsions

  • L'estació de Sants, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 06 de febrer de 2026 a les 06:14

Ja farà quasi una setmana que el servei de Rodalies va començar a funcionar a mig gas i amb dificultats i errors en el sistema a tot el país, i també fa quasi una setmana de la promesa de tornada a la normalitat que va anunciar el Govern i que Renfe i Adif no han complit, per això, ja opten per evitar fer previsions de “dies o setmanes", segons explica el portaveu de Renfe Antonio Carmona

Mentrestant, continuen els treballs de manteniment i revisió de la infraestructura: Adif ha detectat fins ara 648 punts que cal inspeccionar a la xarxa de Rodalies de Catalunya i hi treballen més de 400 tècnics fent les revisions, en especial a les línies amb trams pròxims a la costa i que discorren per zones amb més presència de trinxeres o talussos.

Així, dia rere dia, la població a Catalunya queda pendent de les actualitzacions de la xarxa ferroviària per saber si disposaran de transport per tren per anar a treballar o estudiar o si, per contra, hi haurà alternatives de transport per carretera. I un dia més, el servei es manté igual que la jornada anterior, tot i que algunes línies van recuperant l'oferta en determinats trams. Per aquest motiu t'informem sobre quin és l'estat actual de Rodalies:

 

  • El plànol del funcionament de la xarxa ferroviària d'aquest divendres

L'R1 es reprendrà gradualment

A la línia R1, el servei es manté en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes amb cinc trens per hora i sentit. Mentre que el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes es reprendrà gradualment i hi haurà un tren llançadora cada 90 minuts i es mantindrà un servei de bus complementari. D’altra banda, de Blanes a Mataró la freqüència serà de dos trens per hora i sentit. Al seu torn, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou. 

El servei a l'R2

L'R2 Nord circula amb l’oferta habitual en tren, però, a l'R2 Sud, en canvi, hi ha dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona per una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants que limita la capacitat operativa.

El servei a l'R3 

La línia R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.

L'estat de l'R4

A l'R4 es va interrompre el servei aquest dijous entre Martorell i l'Hospitalet per una incidència a la infraestructura a Sant Feliu de Llobregat. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera i encamina els viatgers cap a altres transports públics. Entre Martorell i Cornellà recomana FGC, a Sant Feliu de Llobregat el Tram i entre Cornellà i l'Hospitalet el metro. 

La part bona és que s'ha reprès el servei entre Manresa i Terrassa-Estació del Nord circularà un tren llançadora cada hora, un trajecte que es complementarà també amb un servei de bus. En el tram Terrassa-Estació del Nord i Martorell, el servei ferroviari funcionarà amb una freqüència de quatre trens per hora i sentit. Al sud, entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia, hi haurà servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies cada 30 minuts, mentre que entre Sant Sadurní d’Anoia i Sant Vicenç de Calders operarà un tren llançadora cada hora.

L'R7 i l'R8

L'R7 i l'R8 operaren íntegrament amb servei alternatiu per carretera. En el cas de l'R7, l’afectació és causada per les obres a Montcada Bifurcació, mentre que a l'R8, els autocars cobreixen el trajecte entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l'R2 Nord.

Les línies de Lleida: RL4, R13 i R14

Pel que fa a les línies de Lleida, la RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, però el tram fins a Manresa es fa amb transport alternatiu. A l'R13 i l'R14, el servei es fa en tren entre Lleida i Vinaixa, mentre que, a partir d’aquest punt, els viatgers continuen el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14.

El servei a l'R15 

L'R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A la RT1, el servei ferroviari es manté entre Tarragona i Reus, mentre que el tram fins a la Plana de Picamoixons es cobreix amb autobusos.

L'R11, l'R16 i l'R17 funcionen amb normalitat

L'R11 funciona en normalitat fins a Portbou-Cervera de la Merenda i en bus Figueres-Portbou. D'altra banda, les línies R16 i R17 funcionen amb normalitat en tot el seu recorregut.

