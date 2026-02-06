Quins són els trams de Rodalies que estan en funcionament?

Ja farà quasi una setmana que el
servei de Rodalies va començar a funcionar a mig gas i amb dificultats i errors en el sistema a tot el país, i també fa quasi una setmana de la promesa de tornada a la normalitat que va anunciar el Govern i que Renfe i Adif no han complit, per això, ja opten per evitar fer previsions de “dies o setmanes", segons explica el portaveu de Renfe Antonio Carmona.
Mentrestant, continuen els
treballs de manteniment i revisió de la infraestructura: Adif ha detectat fins ara 648 punts que cal inspeccionar a la xarxa de Rodalies de Catalunya i hi treballen més de 400 tècnics fent les revisions, en especial a les línies amb trams pròxims a la costa i que discorren per zones amb més presència de trinxeres o talussos.
Així, dia rere dia, la població a Catalunya queda pendent de les
actualitzacions de la xarxa ferroviària per saber si disposaran de transport per tren per anar a treballar o estudiar o si, per contra, hi haurà alternatives de transport per carretera. I un dia més, el servei es manté igual que la jornada anterior, tot i que algunes línies van recuperant l'oferta en determinats trams. Per aquest motiu t'informem sobre quin és l'estat actual de Rodalies:
El plànol del funcionament de la xarxa ferroviària d'aquest divendres
Rodalies
L'R1 es reprendrà gradualment
A la línia
R1, el servei es manté en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes amb cinc trens per hora i sentit. Mentre que el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes es reprendrà gradualment i hi haurà un tren llançadora cada 90 minuts i es mantindrà un servei de bus complementari. D’altra banda, de Blanes a Mataró la freqüència serà de dos trens per hora i sentit. Al seu torn, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou. El servei a l'R2
L'
R2 Nord circula amb l’oferta habitual en tren, però, a l'R2 Sud, en canvi, hi ha dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona per una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants que limita la capacitat operativa.
El servei a l'R3
La línia
R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre. L'estat de l'R4
A l'
R4 es va interrompre el servei aquest dijous entre Martorell i l'Hospitalet per una incidència a la infraestructura a Sant Feliu de Llobregat. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera i encamina els viatgers cap a altres transports públics. Entre Martorell i Cornellà recomana FGC, a Sant Feliu de Llobregat el Tram i entre Cornellà i l'Hospitalet el metro.
La part bona és que s'ha reprès el servei
entre Manresa i Terrassa-Estació del Nord circularà un tren llançadora cada hora, un trajecte que es complementarà també amb un servei de bus. En el tram Terrassa-Estació del Nord i Martorell, el servei ferroviari funcionarà amb una freqüència de quatre trens per hora i sentit. Al sud, entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia, hi haurà servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies cada 30 minuts, mentre que entre Sant Sadurní d’Anoia i Sant Vicenç de Calders operarà un tren llançadora cada hora. L'R7 i l'R8
L'
R7 i l'R8 operaren íntegrament amb servei alternatiu per carretera. En el cas de l'R7, l’afectació és causada per les obres a Montcada Bifurcació, mentre que a l'R8, els autocars cobreixen el trajecte entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l'R2 Nord.
Les línies de Lleida: RL4, R13 i R14
Pel que fa a les línies de Lleida, la
RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, però el tram fins a Manresa es fa amb transport alternatiu. A l' R13 i l'R14, el servei es fa en tren entre Lleida i Vinaixa, mentre que, a partir d’aquest punt, els viatgers continuen el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14. El servei a l'R15
L'
R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A la RT1, el servei ferroviari es manté entre Tarragona i Reus, mentre que el tram fins a la Plana de Picamoixons es cobreix amb autobusos.
L'R11, l'R16 i l'R17 funcionen amb normalitat
L'
R11 funciona en normalitat fins a Portbou-Cervera de la Merenda i en bus Figueres-Portbou. D'altra banda, les línies R16 i R17 funcionen amb normalitat en tot el seu recorregut.