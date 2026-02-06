El govern espanyol creu que el tram de l'AP-7 a Gelida i l'R4 es podran reobrir dilluns

José Antonio Santano creu que el tram tallat de l'AP-7 a Gelida en sentit sud arran de l'esfondrament del talús que va causar l'accident ferroviari mortal fa dues setmanes es podrà reobrir dilluns "si tot segueix segons el previst". El secretari d'Estat de Transports ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha anunciat que la via de l'R4 afectada pel mateix esfondrament "estarà operativa aquell dia". El text va acompanyat de diverses fotografies en què es veuen operaris d'Adif i de carreteres treballant a la zona afectada. Segons el secretari d'Estat, ja s'ha refet el talús que es va esfondrar i s'ha reforçat tot el mur.
Aquest dijous, Santano confirmava els "avenços" en la reparació del talús també a la xarxa X, amb imatges que mostraven el mur de contenció construït de nou. El secretari d'Estat es mostrava ahir una mica més prudent pel que fa a la reobertura de l'AP-7, que situava la setmana vinent. Avui, en canvi, ha perfilat més el termini i l'ha situat dilluns.
Es manté el mateix servei de Rodalies per a dissabte
Dia rere dia, la població a Catalunya queda pendent de les actualitzacions de la xarxa ferroviària per saber si disposaran de transport per tren per anar a treballar o estudiar o si, per contra, hi haurà alternatives de transport per carretera. I un dia més, el servei es manté igual que la jornada anterior, tot i que algunes línies van recuperant l'oferta en determinats trams. Per aquest motiu t'informem sobre quin és l'estat actual de Rodalies:
L'R1 es reprendrà gradualment
A la línia R1, el servei es manté en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes amb cinc trens per hora i sentit. Mentre que el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes es reprendrà gradualment i hi haurà un tren llançadora cada 90 minuts i es mantindrà un servei de bus complementari. D’altra banda, de Blanes a Mataró la freqüència serà de dos trens per hora i sentit. Al seu torn, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou.
El servei a l'R2
L'R2 Nord circula amb l’oferta habitual en tren, però, a l'R2 Sud, en canvi, hi ha dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona per una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants que limita la capacitat operativa.
El servei a l'R3
La línia R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.
L'estat de l'R4
A l'R4 es va interrompre el servei aquest dijous entre Martorell i l'Hospitalet per una incidència a la infraestructura a Sant Feliu de Llobregat. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera i encamina els viatgers cap a altres transports públics. Entre Martorell i Cornellà recomana FGC, a Sant Feliu de Llobregat el Tram i entre Cornellà i l'Hospitalet el metro.
La part bona és que s'ha reprès el servei entre Manresa i Terrassa-Estació del Nord circularà un tren llançadora cada hora, un trajecte que es complementarà també amb un servei de bus. En el tram Terrassa-Estació del Nord i Martorell, el servei ferroviari funcionarà amb una freqüència de quatre trens per hora i sentit. Al sud, entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia, hi haurà servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies cada 30 minuts, mentre que entre Sant Sadurní d’Anoia i Sant Vicenç de Calders operarà un tren llançadora cada hora.
L'R7 i l'R8
L'R7 i l'R8 operaren íntegrament amb servei alternatiu per carretera. En el cas de l'R7, l’afectació és causada per les obres a Montcada Bifurcació, mentre que a l'R8, els autocars cobreixen el trajecte entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l'R2 Nord.
Les línies de Lleida: RL4, R13 i R14
Pel que fa a les línies de Lleida, la RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, però el tram fins a Manresa es fa amb transport alternatiu. A l'R13 i l'R14, el servei es fa en tren entre Lleida i Vinaixa, mentre que, a partir d’aquest punt, els viatgers continuen el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14.
El servei a l'R15
L'R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A la RT1, el servei ferroviari es manté entre Tarragona i Reus, mentre que el tram fins a la Plana de Picamoixons es cobreix amb autobusos.
L'R11, l'R16 i l'R17 funcionen amb normalitat
L'R11 funciona en normalitat fins a Portbou-Cervera de la Merenda i en bus Figueres-Portbou. D'altra banda, les línies R16 i R17 funcionen amb normalitat en tot el seu recorregut.