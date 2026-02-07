Junts reclama que FGC operi el servei de Rodalies i insisteix en demanar la destitució de Paneque i Puente

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dissabte que esperen que sigui una "gran jornada de mobilització" per dir que "ja n'hi ha prou de tanta incompetència". També ha fet una crida al Govern per tal que hi hagi "conseqüències polítiques" en forma de destitució de Sílvia Paneque i d'Óscar Puente. Segons Turull, ha de ser Ferrocarrils de la Generalitat qui operi el servei de Rodalies. "Hem apel·lat des de fa dies a la mobilització, perquè hi ha un col·lapse del país", ha destacat el secretari general de Junts. En aquest sentit, l'executiu ha de "prioritzar" servir els ciutadans i no Renfe. \r\n