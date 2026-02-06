El PP «fitxa» Vito Quiles per tancar la campanya electoral a l'Aragó

Polèmica en el tancament de campanya electoral a l'Aragó. Les Noves Generacions del PP han organitzat un acte a Saragossa amb l'activista ultra Vito Quiles després del míting de tancament de campanya que protagonitzaran en el mateix lloc el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, i el candidat del partit, Jorge Azcón, segons han confirmat a Europa Press fonts del partit.
En concret, Feijóo, que porta quatre dies seguits recorrent Terol, Osca i Saragossa per a abrigallar al seu candidat, tancarà aquesta nit la campanya amb Azcón i l'alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca, amb un míting a la Sala Multiusos a partir de les 19.30 hores. D'acord amb el cartell que circula en xarxes socials, Vito Quiles estarà també a la Sala Multiusos a les 20.30 hores en un acte organitzat per NNGG d'Aragó sota el títol "DEK-ÑAS. Jóvenes Imparables".
En la imatge per a difondre aquest acte a Saragossa, Quiles, que va concórrer en les llistes d'Alvise en les últimes eleccions europees, apareix en el cartell amb diversos joves, la qual cosa evidencia que el PP busca atreure el vot jove en aquesta recta final de campanya.
Els populars pretenen amb aquest acte frenar l'auge a Aragó del partit de Santiago Abascal, que podria duplicar els seus escons segons alguns sondejos i fins i tot superar al PSOE en alguna província. En les eleccions de maig de 2023, Vox va obtenir 7 escons en aquesta comunitat, convertint-se en tercera força darrere de PP (28 diputats) i PSOE (23 diputats).
A més, en l'acte de Noves Generacions d'Aragó amb el controvertit comunicador es preveu l'actuació del grup "Els Meconis", que ja va participar en l'esdeveniment "Viva22" organitzat per Vox a Madrid. De fet, després d'aquest acte de Vox, l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica (ARMH) va demanar a la Fiscalia General de l'Estat investigar l'actuació d'aquest grup que havia cantat en aquesta cita coses com "tornarem al 36".
Quiles i les seves polèmiques en el congrés
Quiles és conegut pels seus xocs amb polítics del PSOE i dels seus aliats. Així, el Consell Consultiu de Comunicació Parlamentària (CCCP) del Congrés, del qual formen part diputats de tots els grups excepte PP i Vox, va atribuir al gener infraccions greus a aquest activista i Bertrand Ndongo i elevo el cas a la Mesa de la Cambra, que haurà de decidir si suspèn o no la seva acreditació com a periodistes.
Tant Quiles, d'Estat d'Alarma (EDATV), com Ndongo, de Periodista Digital, havien estat denunciats a la fi de desembre per incidents en la Cambra Baixa i podrien ser sancionats fins amb la retirada de la seva credencial per un període que mitjana entre els onze dies i els tres mesos.