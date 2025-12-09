El Congrés expedienta Bertrand Ndongo i haurà de pronunciar-se sobre Vito Quiles

Primer expedient de la història del Congrés cap a un "periodista" acreditat. La mesa de la cambra baixa espanyola ha acordat aquest dimarts l'obertura d'aquest procés contra Bertrand Ndongo, agitador ultra del pseudomitjà Periodista Digital. El pseudoperiodista va ser denunciar per Sumar per interrompre una roda de premsa de la seva portaveu i, juntament amb el PSOE, han aconseguit l'obertura de l'expedient al qual el PP ha presentat el seu vot en contra.
Durant una compareixença al Congrés, Ndongo va agafar el torn de paraula sense permís per fer les preguntes a la portaveu de Sumar, interrompent reiteradament la conferència i a la resta de professionals que treballen a la cambra. Es tracta de la primera denúncia que es registra després de l'entrada en vigor de les noves normes aprovades pel Congrés sobre els professionals dels mitjans de comunicació acreditats. Però pot no ser l'última. I és que la mesa haurà de pronunciar-se en la pròxima reunió sobre una denúncia de l'Associació de Periodistes Parlamentaris contra Vito Quiles del canal Estado de Alarma.
Segons el reglament del Congrés, un cop s'obre el procediment sancionador contra Ndongo, ara es transmet al Consell Consultiu de Comunicació Parlamentària. En aquest òrgan constituït aquest mateix dimarts hi ha membres de tots els grups parlamentaris, excepte del PP i Vox, que voluntàriament han decidit quedar exclosos. En aquest espai també hi ha representants de les associacions professionals de periodistes, tot i que tenen veu però no vot.
Possible suspensió de l'acreditació de premsa
El procés que s'obre ara no és curt. Ara, el Consell Consultiu de Comunicació Parlamentària té quinze dies per preparar un informe sobre els fets i les conductes denunciades. Un cop sigui elaborat aquest document o passades les dues setmanes, el cas recaurà sobre la mesa. L'òrgan de govern de la cambra haurà de designar una persona que instrueixi l'expedient i serà la mesa qui tindrà l'última paraula, amb un termini que es pot allargar un màxim de sis mesos.
Què li pot passar a Ndongo? Doncs Sumar ha denunciat l'agitador ultra per una infracció greu en el reglament del Congrés. Aquesta falta consisteix a obstruir o interrompre l'ordre de les rodes de premsa o altres trobades dels membres de la cambra amb els representants dels mitjans de comunicació. Una infracció d'aquest tipus suposa una suspensió de la credencial de premsa que pot allargar-se entre onze dies i tres mesos. La presència de pseudoperiodistes ultres fa mesos que agita els passadissos del Congrés i la majoria progressista que, per ara, existeix a la mesa, mira d'aturar-la.