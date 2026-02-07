Dalmau, sobre les manifestacions pel caos de Rodalies: «El Govern ha decidit emprendre el camí de les solucions»

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el Govern "entén i respecta" les dues manifestacions que aquest dissabte recorreran el centre de Barcelona per protestar pel caos de Rodalies. "Però aquí cal fer un tria per si volem conduir-ho cap a la frustració o cap a les solucions, i el Govern ha decidit emprendre el camí de les solucions", ha defensat Dalmau en la inauguració de la jornada de debat sobre el futur de l'Eix Pirinenc, a Tremp. "La Generalitat ha decidit agafar el bou per les banyes i arreglar d'una vegada per totes la situació de les Rodalies i Regionals de Catalunya", ha insistit el conseller de la Presidència. "Fent les inversions que ens mereixem i impulsant un canvi de gestió", ha precisat Dalmau.\r\n