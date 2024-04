«Unir i servir»: el lema del PSC pel 12-M posa l'accent en la «convivència» entre catalans

Convivència i retrobament. Aquestes han estat probablement les dues paraules que més ha utilitzat el PSOE per defensar les concessions a l'independentisme: dels indults fins a l'amnistia. Unes concessions que Pedro Sánchez ha volgut deixar clar en tot moment que busquen apaivagar l'independentisme. I aquesta idea serà la que explotarà el PSC el 12-M. Així ho evidencia el lema de campanya: "Unir i servir".

L'ha presentat des de la seu dels socialistes catalans la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, que ha assegurat que es tracta d'un missatge adreçat a "tots els catalans de forma transversal independentment del que pensin". Una proposta per aquelles persones que vulguin superar, ha dit, la "dècada perduda dels independentistes", i amb la mirada posada en encetar una etapa de gestió, on es posin al centre els "serveis públics".

La socialista ha parlat del que hauria de ser la "tercera transformació" que necessita Catalunya: prioritzar la bona gestió i l'excel·lència de les polítiques públiques. "Un model de país que vol recuperar la normalització de les institucions i la convivència a Catalunya", ha afegit.

Una fase que ha deixat ben clar que no pot liderar l'expresident Carles Puigdemont, a qui el PSC relaciona amb el "passat". Després que aquest dimarts el candidat de Junts hagi anunciat que tornarà a Catalunya tant si pot ser candidat a la investidura com no, Moret ha tret ferro a les seves declaracions: "La societat catalana ja ha superat les lògiques personalistes".

No ha entrat en el fang de les propostes, però ha anunciat que aquest dijous el candidat del PSC, Salvador Illa, desenvoluparà els eixos de la seva proposta en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.