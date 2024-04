Joves marroquins del Ripollès demanen al nou Govern treballar la diversitat i justícia

L'Associació Juvenil Marroquina del Ripollès, una associació creada fa uns mesos amb la voluntat de "trencar les mentides i rumors" que corren sobre la comunitat musulmana i rebatre-ho amb informació, demana al nou govern treballar per la diversitat i la justícia. Des de l'associació, mostren la seva preocupació per "l'auge dels discursos islamofòbics i comentaris racistes". Posen com a exemple el cas de Ripoll, on governa per primer cop un partit d'extrema dreta, Aliança Catalana, i amb una alcaldessa que s'ha presentat com a candidata a presidenta a la Generalitat. La Fàtima, membre de l'associació assegura que aquest partit ha "donat les ganes a la gent que ja tenia un sentiment de racisme, a que parlin, et mirin malament i que tinguin més poder amb tot".

En el mateix sentit, l'Omar, un altre membre, explica que el preocupa l'entrada de l'extrema dreta al Parlament perquè "poden tenir més poder i l'accés a canviar drets que ja fa temps que s'han guanyat i que no hi ha hagut problemes amb ells, com el dret de culte".

L'Omar i la Fàtima son dos dels quatre joves amb qui l'ACN ha pogut parlar a poques setmanes de les eleccions. La Fàtima explica que ha notat que "hi ha més ganes de votar amb tot el que està passant a Ripoll". Ella té 22 anys però no podrà votar perquè encara no té la nacionalitat espanyola. Estudia un mòdul professional i és ripollesa, i s'ha unit a l'Associació Juvenil Marroquina del Ripollès per explicar la seva realitat i "trencar les mentides amb informació", i, molt concretament, la islamofòbia.

D'altres, com la Coco, de 20 anys, votarà per primer cop: "Ho veig important, s'ha vist que els discursos de dretes, xenòfobs, estan agafant més poder i si puc fer alguna cosa perquè no arribin al poder, sí que ho faré". Serà el primer cop que pugui votar ja que a les municipals passades encara no figurava al cens malgrat haver aconseguit la nacionalitat. "Aquestes eleccions haurien de servir per ajuntar-nos més i tractar aquells temes que realment preocupen", explica. Creu que es parla molt de la immigració i la comunitat musulmana, per exemple, "quan la majoria de gent no pot pagar un lloguer; anem a mirar els problemes i no, les paranoies d'uns quants".

Per la seva banda, l'Omar, de 29 anys i estudiant d'un doble grau, demana que el govern sortint "faci bandera" de la diversitat, "com una eina més pel creixement de Catalunya". Des del seu punt de vista, veu bé la feina que s'ha fet aquests últims anys a la Generalitat amb temes com la inclusió i la igualtat social, però demana també als polítics que siguin "responsables".

En aquest sentit, creu que caldria vetllar perquè els polítics no puguin fer declaracions que vagin clarament en contra de col·lectius o comunitats, siguin quin siguin, i que en cas que ho facin, hi hagi una "resposta penal". "Tenen una responsabilitat amb el poble i han de complir". A tall d'exemple, veu bé la multa que el Departament d'Igualtat i Feminismes va interposar a l'actual alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, per unes declaracions fetes a 8TV que es van considerar que atemptaven contra la dignitat de les persones musulmanes.

"Hi ha esperança"

Els quatre coincideixen que "hi ha esperança" i posen l'exemple del que ha passat a Ripoll amb el cartell de la festa major censurat per l'alcaldessa perquè hi apareixia una figura femenina amb un vel islàmic. La Coco explica que va sorgir un moviment de protesta amb l'encartellada per la vila alhora que, segons diu, va veure com molts joves del seu entorn donaven suport a l'artista Ivonne Navarro, un fet que abans no havia passat. Per l'Omar, el cartell "ha marcat un punt d'inflexió". I afegeix, "o ets de la gent que t'agrada la censura i et poses al seu costat o no t'agrada la censura i ets democràtic".