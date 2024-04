El Govern inverteix 685.000 euros per reobrir l’abocador del Ripollès

Més recursos per l'abocador del Ripollès. L’Agència de Residus de Catalunya ha anunciat, aquest dijous, una inversió de 685.000 euros per reobrir l'abocador clausurat, ubicat a Les Lloses. El director de l'agència, Issac Peraire, assegura que la dotació permetrà reduir els alts costos de manteniment continuat que requereix l'abocador. En concret, permetrà continuar les millores del tractament dels lixiviats— el líquid que es genera durant la descomposició d'un residu sòlid— que surten de la instal·lació.

Tot plegat s'ha anunciat en una visita a les obres que s'hi duen a terme, i que ja han finalitzat la primera fase. El president del Consell Comarcal del Ripollès, Armand Rosell, ha destacat que es tracta d’una obra “molt important per a la comarca” i ha recordat que, en èpoques d’alta pluviometria—com l’any de la Glòria— van haver d'assumir 400.000 euros de costos de gestió. Rosell assegura que les obres van segons el previst i preveu que la infraestructura estigui en marxa a principis del 2025. El cost total de les obres s’estima en 1.350.000 euros.

Ara per ara els lixiviats es tracten en una planta del Baix Llobregat, amb tots els costos de transport que això implica. La nova instal·lació permetrà que es tractin des del Ripollès i que, el líquid final que en resulti, es pugui tractar a la depuradora de Ripoll i Campdevànol. El procés de depuració fet des de l'abocador serà per electrodesaminació, un tipus d’electròlisi que s’utilitza en altres àmbits com el tractament de purins. Això permetrà eliminar l’amoníac que porten els lixiviats, l’element més nociu.

"El millor residu és el que no es genera"

Peraire ha valorat la feina que s’ha fet des del Consell Comarcal del Ripollès per tirar endavant l’obra i la seva preocupació pel medi ambient. El director ha emfatitzat que, tot i que l’abocador va deixar d’admetre residus l’any 2007, després de tants anys encara cal continuar invertint en el seu manteniment. De fet, segons Peraire, “es calcula que almenys durant 30 anys més caldrà fer manteniment d’aquesta infraestructura”.

Segons el director de l’Agència de Residus de Catalunya, fer les obres “no és com fer un carrer, una escola o un CAP”. Per Peraire és una infraestructura que és “necessària”, però “que no es veu”. D’altra banda, també ha apel·lat a la ciutadania perquè sigui conscient dels residus que genera. “El millor residu que tenim és el que no es genera”, ha assenyalat, i ha animat a “posar-nos-hi entre totes i tots”.