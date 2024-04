La patronal del Ripollès denuncia que la manca d'habitatge frena l'arribada de treballadors

El Ripollès viu una crisi d'habitatge. Ho constaten els preus de demarcacions com Ripoll, que el Govern ha inclòs en el llistat de zones tensades i també les dificultats de trobar habitatge per part dels treballadors de fora que es volen traslladar a la comarca. Així ho assenyala la Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès (UIER) que asseguren que tot i que s'ha disparat l'interès per viure a la comarca, no es materialitza en un augment de contractacions per la manca d'oferta en pisos.

El sector ha impulsat un programa de captació de talent. És una plataforma on, a més de borsa de treball, inclou enllaços d'immobiliàries i altres serveis per ajudar-los a fer el pas, que asseguren que ha fet créixer la demanda. "Volíem fer venir talent de fora perquè som una comarca envellida i es necessiten molts perfils, però no ens esperàvem aquesta resposta", explica a l'ACN la responsable de Formació, Anna Prieto. De les 1.500 visites al web el 2022 s'ha passat a 32.000 i amb interaccions superiors a les 1.500. "Hi ha molta gent que vol canviar i viure a prop de la natura".

A banda de la crisi de preus en l'habitatge generalitzat a tot el país, el Ripollès és una de les comarques amb més dificultats per edificar noves construccions. Segons un informe del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona, el 2023, els habitatges acabats van baixar un 42,5% respecte a l’any anterior. Va ser la pitjor xifra de les comarques gironines, amb un rumb invers a la tendència de la demarcació que l'informe atribueix a l'augment de preus dels materials.

La davallada que apunta l'informe s'ha notat en el dia a dia. "Tenim ofertes de treball i empreses potents, només falta complementar l'habitatge", admeten des de la patronal UIER arran del creixement que ha tingut el programa Viu i treballa. Fa uns anys que ja estava en marxa, però l'any 2022 li van donar un nou impuls vinculant-ho a serveis necessaris i reforçant l'acompanyament amb la contractació d'una tècnica més. El resultat ha superat les expectatives, segons admet Prieto, que assegura que la comarca i especialment el seu entorn natural s'ha convertit en un destí desitjat. Des del juliol del 2022, han orientat 313 persones, de les quals 25 han canviat la residència pel Ripollès. "I podríem ampliar molt més si hi hagués habitatge", remarca.

Laia Bacarises n'és un exemple. Procedent de Molins de Rei, portava 15 anys com a mestra d'una escola bressol i fa sis mesos que viu a Ribes de Freser on ha obert una cafeteria que es traspassava, fent de la seva afició per la brioixeria la nova professió. "Per sortir de l'estrès de la ciutat, tenia molt al cap anar a viure a un poble de muntanya, a prop de la natura, per guanyar en qualitat de vida", explica. Fa uns mesos, va saber del traspàs del negoci i, en visitar el poble, ho va veure clar. Explica, a més, que l'acollida ha sigut molt bona amb els veïns de la zona.

És una de les persones que s'ha acollit al programa Viu i treballa i en fa una valoració molt positiva. "M'han ajudat molt amb la tramitació del negoci", assegura. Arran de la seva experiència, té clar que la falta d'habitatge és el principal problema. "Molta gent jove vol venir a viure a la natura i es podrien obrir més negocis, però ho dificulta molt", afirma. En el seu cas, va donar veus i va aconseguir finalment trobar un pis de lloguer.



"Estic molt contenta del canvi"

Qui també està molt agraïda al programa és Teresó Casas, gerent del negoci hoteler. La responsable admet que els costa trobar candidats quan tenen una baixa pels horaris que implica aquest sector. En cas de treballadors a cuina, per exemple, demanen que la persona visqui a la zona. I, per tant, si és algú de fora el trasllat a la comarca és indispensable per poder fer-ho viable. Actualment, busquen diferents perfils i està "molt satisfeta" de com funciona la plataforma Viu i Treballa. "És una bona eina", afegeix.

El Grup Sodeca de Ripoll també té "moltes dificultats" per trobar personal tècnic i especialitzats, perfils "indispensables" per la seva activitat, admet la responsable de recursos humans, Núria Casas. "Som una comarca molt petita amb mà d'obra limitada i amb molta més oferta perquè som diferents empreses que busquem talent i moltes coincidim amb els mateixos perfils", detalla. Per trobar operaris, en canvi, les dificultats són menors.

A hores d'ara, estan buscant una dotzena de candidats per diferents posicions i utilitzen tota mena de canals per buscar-los. "La pressió és alta i ho estem cobrint, però no amb els terminis que voldríem; els processos [de recerca i contractació] s'allarguen molt quan la necessitat és immediata", diu. Gràcies al programa de la UIER, han contractat dues persones de fora del Ripollès i en fan una valoració molt positiva. També creu que la falta d'habitatge frena les possibilitats de contractació de la comarca.

Des de la UIER remarquen que falten sobretot cases amb jardí i habitatge amb més espais oberts, més que no pas pisos perquè el que volen els professionals més formats és "millorar en qualitat de vida" perquè molts ja viuen en un pis a l'àrea metropolitana. "Estar a prop de la natura i tenir espais oberts és el que més demanen", afegeix Prieto. Però per solucionar-ho, diuen, cal la implicació de les administracions i l'aposta de les promotores i constructores.