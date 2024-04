Sabadell aprovarà el rescat de l'aparcament del Centre aquest abril

L'Ajuntament de Sabadell aprovarà, al ple del mes d'abril, el rescat de l'aparcament de la plaça Doctor Robert, al Centre, després de no arribar a una entesa amb la concessionària, Saba. Mentre el consistori defensa que el valor de compensació ha de ser de 755.000 euros, l'empresa ho eleva fins als 1,1 milions d'euros. Tot i presentar les al·legacions corresponents, l'Ajuntament les ha desestimat.

"Tenim una valoració i l'empresa té la seva, ara tirem endavant l'aprovació definitiva del rescat, i demanarem un informe preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora sobre la diferència de preu", ha explicat el segon tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés.

Tal com va avançar el Diari de Sabadell el consistori elevarà la decisió a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat l'informe preceptiu atès la diferència de 300.000 euros que hi ha. L'objectiu és tornar a treure a concurs la concessió i connectar l'aparcament amb què ja està construït, però no en funcionament al passeig de la Plaça Major, unes obres que el consistori vol que comencin aquest mateix mandat.

Ja el 2019, l'alcaldessa, Marta Farrés, llavors en els primers compassos del seu primer mandat, va anunciar l'execució de compra de l'espai que va sorgir de la construcció de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat al passeig de la Plaça Major. La caixa, compresa entre els vestíbuls i la superfície, havia de convertir-se en un aparcament que connectaria amb l'actual de la plaça Doctor Robert, a tocar, i que ha quedat petit pel que fa al nombre de places.

Per fer-ho, però, abans s'ha de rescatar el contracte amb Saba, que és vigent fins a l'any 2029. "És un expedient complicat perquè la despesa és prou important, ens agradaria haver-ho fet abans, però les coses s'han de fer bé per no trobar-nos amb un procés impugnat o amb una caixa buida", ha expressat Cortés.

Aparcament, amb plans de futur

L'Ajuntament preveu, superats aquests tràmits i si l'informe de la Comissió Jurídica Assessora els avala, poder iniciar els següents passos. Es calcula que el document podria rebre's en un termini d'un mínim de mig any, i a partir de llavors s'iniciaria la maquinària per posar a concurs la nova concessió. Això permetrà connectar l'actual aparcament amb el futur del passeig de la Plaça Major, habilitar l'accés pel passeig Manresa i reurbanitzar en superfície.