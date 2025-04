Denuncien un funcionari municipal de Badia per pagaments irregulars

L'Ajuntament de Badia del Vallès ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra un funcionari municipal després que els serveis econòmics del consistori detectessin el 16 d'abril moviments irregulars en el pagament a diferents proveïdors, segons ha explicat el govern local en un comunicat.

La denúncia l'han interposat l'alcalde, Josep Martínez Valencia, la interventora i el tresorer municipals i els responsables dels Serveis Econòmics de l'Ajuntament la tarda del mateix dia a la comissaria de Barberà del Vallès amb la documentació recollida durant el matí.

L'endemà, 17 d'abril, el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament va obrir un expedient disciplinari al funcionari denunciat amb mesures cautelars, tal com estableix el protocol pertinent.

Es tracta d'una investigació en curs per part de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra amb la corresponent tramitació per la via judicial. L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com acusació particular.