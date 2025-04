Famílies de l'escola Bellaterra bloquegen el trànsit a la UAB per denunciar la retirada del bus escolar

Famílies de l'escola Bellaterra han protagonitzat una marxa lenta des de Cerdanyola del Vallès fins al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per denunciar la retirada del servei de bus escolar a partir del curs vinent. Una marxa lenta d'una hora i mitja que ha comptat amb la participació d'unes 200 persones.

La mesura afecta avui dia més de 140 infants, el 33% de l'alumnat, i que només tindrien opció d'arribar al centre amb vehicle privat o caminant a través d'un traçat que no és segur, denuncien les famílies. Atribueixen la mesura a la manca de voluntat de l'Ajuntament d'assumir el terç del servei, d'acord amb un pacte de 2017, quan es va reconèixer la singularitat de l'escola, que es troba lluny del nucli urbà.

El servei de bus escolar uneix el nucli de Cerdanyola del Vallès amb el centre educatiu, que es troba al campus de Bellaterra de la UAB. Tot i formar part del mateix municipi, el seu accés és complex, donat que els infants no hi poden anar pel seu propi peu per la distància, de més de dos quilòmetres, i perquè no és un camí considerat segur.

"Hem de passar pel pont de l'A-P7, no hi ha un camí escolar segur", ha destacat a l'ACN Agustina Martínez, membre del col·lectiu que reivindica el manteniment del servei. Com a mostra, en la manifestació d'aquest matí, que ha recorregut dos quilòmetres des de l'avinguda Serragalliners de Cerdanyola i l'escola, els agents de la Policia Local que custodiaven la marxa han demanat als pares que els infants no s'apropessin a les baranes del pont i que es mantinguessin a la calçada.

L'altra opció seria el vehicle privat. "Són cent cotxes a la carretera, no veiem això com una alternativa", ha destacat Martínez. Els pares reclamen que no se'ls privi d'un servei que consideren necessari de totes totes, i que parteix de la declaració de singularitat de 2017 del centre per la seva distància amb el nucli urbà.

Llavors, i a partir d'una resolució del Parlament de Catalunya, ja es va arribar a un acord entre l'Ajuntament, els Serveis Territorials d'Educació i les famílies per assolir una aportació paritària d'un 33% del cost total del servei. Avui dia, però, assenyalen que l'Ajuntament aporta un 7%, i que a partir del curs que ve aquesta suma quedaria en no res.

"Sabem també que altres escoles del mateix Consell Comarcal sí que els mantenen el servei, i no entenem per què ho treuen de l'escola Bellaterra, no és que vulguem que ho treguin a altres centres, evidentment, totes les escoles que tenen aquesta situació necessiten un autocar, i nosaltres en necessiten un de segur per arribar a l'escola", ha afegit Martínez. Amb tot, recalca que no reclamen la gratuïtat del servei, sinó pagar-lo a terços, tal com es va acordar el 2017. "Seguirem protestant i seguirem escalant aquesta protesta fins on faci falta i si fa falta, fins al Parlament de Catalunya", ha advertit.

Per la seva banda, l'Ajuntament ha declinat fer declaracions sobre aquest aspecte a l'ACN. No obstant això, fonts municipals responsabilitzen de la decisió el Departament d'Educació d'acord amb "criteris de lluita contra la segregació escolar".

A les famílies els han traslladat l'opció de demanar un reforç de la línia de bus interurbà SU3 en hora punta, alternativa que no contemplen els afectats: "Aquest transport interurbà per portar infants no és legal perquè el decret que regula el transport escolar diu que hi ha d'haver una reserva de places, un acompanyament amb un monitoratge i unes normes de seguretat que evidentment un autobús interurbà no té", ha denunciat Martínez.

Aquest mateix dijous a la tarda tenen una reunió amb el regidor d'Educació, David González, sense esperances de treure'n cap novetat. La previsió és assistir al ple municipal del pròxim 30 d'abril i concentrar-se davant de l'Ajuntament en senyal de protesta.