El centre de Sabadell s'omple per Sant Jordi

El bon temps ha empès centenars de sabadellencs a omplir els carrers del centre de la ciutat, de manera excepcional, segons els llibreters, en comparació amb altres anys. Si bé en altres diades l'afluència més gran de persones s’ha concentrat a la tarda, en aquesta ocasió els carrers s’han omplert de visitants des de primera hora per complir amb la tradició i aconseguir rosa i llibre. A Sabadell es preveu que un dels autors més venuts serà l’escriptor local Roc Casagran, Premi Sant Jordi amb Somiàvem una illa. Pel que fa a roses, la vermella es manté en el podi, si bé aquest any s’ha registrat un increment de demanda de roser de pitiminí.

Enguany els llibreters i els floristes han notat un ambient més animat des de dimarts pel que fa a vendes i comandes, una situació que atribueixen a la Setmana Santa. “És molt intens, crèiem que en caure en dimecres i ser lectiu la gent s’animaria a la tarda, però la gent ha marxat per Setmana Santa i està venint molt ahir i avui”, explica Eduard Atao, de la llibreria Librerío de la Plata. Hi coincideix Clara Barceló, propietària de la floristeria Vuket, que també va notar un augment de les vendes el dia 22. “La gent ha vingut molt feliç de Setmana Santa i ho hem notat, ahir ja semblava que era Sant Jordi i és molt més bo que l’any passat”, apunta.

Pel que fa a llibres, Roc Casagran, de Sabadell, és un dels autors que té més llibres a les parades instal·lades a la plaça Doctor Robert. “Un dels que més tirada té en el Premi Sant Jordi, en Roc Casagran, amb Somiàvem una illa, assenyala Lourdes Lafuente, responsable de la botiga Abacus de Sabadell. Tot i que no s’aventuren a dir amb exactitud quins seran els escriptors que encapçalaran el podi local, auguren que Xavier Bosch (Dagonal Manhattan), Toni Cruanyes (La dona del segle) i Sílvia Soler (Cor fort) seran dels que més sortida tindran aquesta diada.

Un dia per a gaudir

La sensació generalitzada al carrer és que aquest matí de Sant Jordi ha estat molt multitudinari, i això s’ha notat a les parades, però també entre els mateixos vianants. “Trobo que aquest any hi ha molta gent, potser és perquè fa molt bon dia”, ha explicat en Jordi Ferrer, que celebra el seu sant amb uns amics.

Entre els visitants, molts alumnes d’escoles i instituts de la zona que remenaven i participaven en activitats dels seus centres vinculades amb la diada, però també moltes parelles que han pogut celebrar el matí plegades. “M’agrada perquè podem passejar per la Rambla, comprar la rosa i és un dia molt bonic que podem compartir”, ha apuntat la Paula Martín. La seva parella, en Joel del Toro, és el primer cop que fa Sant Jordi de matí. “Habitualment no puc perquè treballo, i no m’esperava que hi hagués tantíssima gent, hi ha un ambient molt bonic”, ha afegit.

El centre de Sabadell, a més, ha acollit una cantada de cançons tradicionals a la plaça Sant Roc i un espai de contacontes, on les famílies també s’hi ha pogut apropar amb els seus fills: “He vingut amb el meu fill Biel, hem esmorzat, passejat, i ara ens hem aturat a llegir contes, ell és petit, però ja comença a entendre la tradició”, ha destacat la Míriam Gonzàlez, asseguda a la carpa de les Biblioteques Municipals de Sabadell al Racó del Campanar.

La previsió és que a la tarda l'afluència de gent s’intensifiqui, com és habitual, amb la sortida dels nens de les escoles, un moment en què les famílies remenaran plegades els llibres i participaran en les activitats programades als carrers del centre.