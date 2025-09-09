La inversió municipal per aclimatar les escoles suma més de 6 milions d’euros

L’Ajuntament de Sabadell ha invertit més de sis milions d'euros enguany en instal·lar nous tendals per generar ombra als patis, que s’han començat a instal·lar aquest estiu, i en posar ventiladors a les aules com a part del pla d'inversió municipal pel curs 25-26 per adaptar els centres educatius al canvi climàtic.
Paral·lelament, aquest curs es consolida el compromís municipal per l’equitat i la igualtat d’oportunitats, tot vetllant per la cohesió social i l’èxit educatiu. Dins aquest àmbit, s’han impulsat els programes musicals per fomentar la creativitat i enfortir els aprenentatges i enguany s’ampliaran els centres públics participants, arribant a prop de 750 infants, un 33% més que l’any anterior.
I també aquest curs creixen els programes per millorar la comprensió lectora, entre els quals els laboratoris de lectura i d’arts escèniques a migdia, que arribaran a 864 infants, 200 més que l’any passat.
Nou curs escolar amb tendals i ventiladors
Enguany inicien el nou curs escolar 30.218 nens i nenes, en el tram que va d’escola bressol (en la seva oferta pública) fins a 4t d’ESO (oferta global): 1.227 infants a les escoles bressol públiques, 18.549 als centres de 2n cicle d’educació infantil i primària i 10.442 als centres d’educació secundària obligatòria.
Per tant, tota aquesta quantitat d'alumnat necessita uns espais educatius adaptats. Per aquest motiu, es pretén que el projecte d’umbracles als patis de l’Ajuntament arribi a 47 centres públics de la ciutat, amb una inversió de l’entorn del milió i mig d’euros. Pel que fa a la climatització, les pròximes setmanes es començaran a instal·lar prop d’un miler de ventiladors a 33 centres públics, una trentena d’escoles d’infantil i primària i educació especial i tres escoles d’adults.
L’equitat i l’èxit educatiu, protagonistes
Al costat dels projectes per garantir la qualitat dels equipaments, l’Ajuntament continuarà promovent múltiples programes i accions per afavorir la igualtat d’oportunitats i l’equitat entre tot l’alumnat, vetllant per combatre l’abandonament escolar prematur i afavorint l’èxit educatiu.
En aquesta línia, programes com l’A-cordant, A Ritme de Barri o Bressonic, per enfortir els aprenentatges a través de la música als centres educatius, amplien les escoles participants, passant de 9 a 12 en total i arribaran a un 33% més d’infants. Amb l’objectiu de reforçar les competències vinculades amb la lectura i les lletres, els tallers de lectura i d’arts escèniques arribaran a un 25% més d’infants, superant els 860 participants. En total s’oferiran 72 tallers de migdia a 24 centres educatius.